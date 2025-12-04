Secciones
PAMI: cómo renovar la prestación para que los afiliados sigan recibiendo los pañales
El PAMI llamó a los afiliados a renovar la orden médica para recibir en su lugar de residencia los pañales de la obra social de los jubilados, sin necesidad de desplazarse a la farmacia.

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, hizo hincapié en la necesidad de renovar la orden médica para garantizar la continuidad de la prestación. “La prestación de los higiénicos absorbentes descartables tiene una duración de seis meses por lo que todos los afiliados que están en el programa desde junio o julio ya deben renovar la solicitud durante el mes de diciembre”. Para ello, es necesario que el afiliado acuda a su médico de cabecera antes de que se venza el plazo para gestionar la nueva OME y continuar recibiendo los higiénicos absorbentes en su domicilio.

Asimismo, Leguízamo se refirió al nuevo formato de entrega y dijo que “ahora aseguramos que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. La medida nos permite saber cómo, cuándo y a quién se le da el pañal tal como indicó el médico de cabecera”.

“La actualización de la OME nos da trazabilidad, permite hacer los procesos más transparentes y actuar de acuerdo a la dinámica que tiene nuestro padrón”, agregó Leguízamo.

Este sistema de entrega puerta a puerta de pañales en todo el país permite modernizar y simplificar el proceso, y eliminar trámites innecesarios e intermediarios.

Urbano Express, una empresa de logística, se encarga de la provisión, almacenamiento y distribución de los pañales que se entregan en el domicilio declarado por el afiliado. Se realiza una primera visita y, en el caso de que no se concrete la entrega, se deja un aviso para una segunda visita en un plazo no mayor a 72 horas.

Los afiliados que deseen corroborar o actualizar sus datos de contacto y/o entrega (domicilio, correo electrónico y teléfono) pueden hacerlo con su médico al momento de solicitar la prescripción de su nueva órden médica electrónica.

Además, ante cualquier consulta pueden comunicarse al 138 - PAMI Escucha y Responde (opción 0) o acercarse a su agencia PAMI.

Temas El PaísPAMIEsteban Leguizamo
