PAMI: cómo renovar la prestación para que los afiliados sigan recibiendo los pañales

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, hizo hincapié en la necesidad de renovar la orden médica para garantizar la continuidad de la prestación. “La prestación de los higiénicos absorbentes descartables tiene una duración de seis meses por lo que todos los afiliados que están en el programa desde junio o julio ya deben renovar la solicitud durante el mes de diciembre”. Para ello, es necesario que el afiliado acuda a su médico de cabecera antes de que se venza el plazo para gestionar la nueva OME y continuar recibiendo los higiénicos absorbentes en su domicilio.