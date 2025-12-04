Secciones
Buenos Aires suma una novedad cultural y abre la primera biblioteca dentro del Subte

La iniciativa permite acceder de forma gratuita a más de 150 libros y marca un nuevo modelo de lectura en espacios públicos.

BIBLIOSUBTE. La estación Plaza de Mayo de la Línea A incorporó la primera biblioteca gratuita del Subte, con más de 150 títulos disponibles para usuarios. BIBLIOSUBTE. La estación Plaza de Mayo de la Línea A incorporó la primera biblioteca gratuita del Subte, con más de 150 títulos disponibles para usuarios. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

La Ciudad de Buenos Aires inauguró su primera biblioteca pública y gratuita dentro del Subte, un proyecto que busca transformar los viajes cotidianos en oportunidades para leer. El espacio, conocido como "BiblioSubte", abrió sus puertas en la estación Plaza de Mayo de la Línea A.

Aunque la propuesta pertenece al sistema porteño, su novedad despierta interés por la manera en que integra el hábito de la lectura en espacios no tradicionales. El objetivo es acercar los libros a quienes circulan diariamente por la ciudad y ampliar el acceso a la red de bibliotecas públicas.

El proyecto permite retirar más de 150 títulos, consultarlos durante el viaje o llevarlos al hogar. Forma parte de una iniciativa conjunta entre Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. y el Ministerio de Cultura de la Ciudad, que trabajan en estrategias para promover nuevas experiencias culturales en el transporte público.

Un espacio que suma lectura en movimiento

La biblioteca funciona de lunes a viernes, de 9 a 20, y está integrada al catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas porteñas. Los usuarios pueden retirar hasta tres libros por mes y devolverlos a través de un buzón habilitado durante toda la semana, incluso los fines de semana, lo que facilita la circulación del material.

El catálogo reúne autores locales e internacionales, y propone títulos literarios, ensayísticos y de divulgación. La intención es que el libro acompañe a las personas en sus trayectos diarios y que la lectura se incorpore de forma natural a la rutina.

"BiblioSubte" se suma a otras acciones recientes que buscaron vincular el Subte con la lectura. Entre ellas se encuentra “Vagón de lectores”, una propuesta que reunió a pasajeros para leer en conjunto durante un viaje convocado por la creadora de contenido Cecilia Bona, además de sueltas de libros distribuidas en distintas estaciones.

Una experiencia cultural que crece en el transporte urbano

La iniciativa refleja una tendencia que se expande en varias ciudades del mundo: acercar bienes culturales a los espacios donde circula la mayor cantidad de personas. 

El proyecto destaca la importancia de llevar la cultura a lugares cotidianos, donde el tiempo de espera o el traslado pueden convertirse en momentos de pausa, descubrimiento y conexión con nuevas historias.

