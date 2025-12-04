Buenos Aires suma una novedad cultural y abre la primera biblioteca dentro del Subte

Un espacio que suma lectura en movimiento

La biblioteca funciona de lunes a viernes, de 9 a 20, y está integrada al catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas porteñas. Los usuarios pueden retirar hasta tres libros por mes y devolverlos a través de un buzón habilitado durante toda la semana, incluso los fines de semana, lo que facilita la circulación del material.