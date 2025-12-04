San Miguel de Tucumán proyecta su ciudad del futuro: “Por primera vez vamos a poder diseñarla, no sólo normarla”

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio el primer paso hacia una transformación histórica: la elaboración de un nuevo Código de Planeamiento que permita proyectar el crecimiento urbano de las próximas décadas. La iniciativa comenzó a delinearse en el Concejo Deliberante con la creación de una comisión especial, y desde el Ejecutivo celebran que, por primera vez, exista consenso político para encarar una reforma estructural.
“Celebro que tanto el Legislativo como el Ejecutivo municipal tengan un acuerdo para hacer modificaciones que son fundamentales”, destacó a LA GACETA el secretario de Obras Públicas y Planeamiento, Luis Lobo Chaklián, quien aseguró que el proceso permitirá “pensar la ciudad del futuro”, más allá de las viejas normativas que sólo establecían límites y ordenamientos parciales.
Lobo Chaklián aclaró que el cambio será profundo. “Es la primera vez que vamos a poder diseñar la ciudad del futuro, no sólo normarla. ¿Qué queremos? ¿Cuáles son las fallas? ¿Qué ha pasado?”.
Según detalló, el trabajo apunta a una proyección a 30 años, pensando en la San Miguel de Tucumán de 2050 y 2060, y girará en torno a cinco ejes estratégicos:
- Mirada metropolitana: integrar la ciudad con los municipios y comunas del área conurbana.
- Revalorización ambiental: incorporar criterios medioambientales modernos y sustentables.
- Nuevas centralidades: evitar la concentración exclusiva en el microcentro y permitir que distintos barrios tengan servicios, comercios e infraestructura.
- Equilibrio de infraestructura y servicios: reducir las asimetrías que hoy existen entre zonas desarrolladas y otras con carencias básicas.
- Movilidad urbana: planificar la circulación interna y metropolitana con nuevos vínculos viales.
“Tenemos sectores imposibles para radicar servicios. Hay que generar centralidades que acerquen la ciudad al vecino, que esté al alcance de la mano”, explicó.
Patrimonio, empresarios y consensos
El funcionario también hizo hincapié en la necesidad de frenar el deterioro del patrimonio arquitectónico. “Paremos la mano. El patrimonio que existe debe ser preservado y valorado como corresponde”, señaló. Asimismo, llamó a modificar conductas culturales. “Tenemos que dejar de pensar que el empresario es el enemigo. El empresario debe ser socio de la ciudad y acompañar el crecimiento”.
Para Lobo Chaklián, la clave será ampliar la mirada más allá de los límites capitalinos. “Yo necesito 14 puentes alrededor de San Miguel de Tucumán para comunicar los municipios vecinos. Si interactuamos en trabajo, educación, comercio o salud, también debemos poder acceder”, sostuvo.
Y añadió que la trama vial -de avenidas como Sarmiento, Belgrano o Gobernador del Campo- debe pensarse como un sistema continuo que conecte toda el área urbana extendida.
Por último, el secretario planteó la importancia de discutir modelos más ambiciosos: veredas más anchas, corredores verdes, terrazas vegetales o edificios con entrepisos ambientales. “Podemos pensar distinto. Podemos soñar. Y si trabajamos juntos, podemos disfrutar una ciudad mejor”, cerró.