San Miguel de Tucumán proyecta su ciudad del futuro: “Por primera vez vamos a poder diseñarla, no sólo normarla”

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio el primer paso hacia una transformación histórica: la elaboración de un nuevo Código de Planeamiento que permita proyectar el crecimiento urbano de las próximas décadas. La iniciativa comenzó a delinearse en el Concejo Deliberante con la creación de una comisión especial, y desde el Ejecutivo celebran que, por primera vez, exista consenso político para encarar una reforma estructural.