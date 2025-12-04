Condenan a un joven que atropelló y mató a una pareja en el parque 9 de Julio

El caso llegó a esta instancia con Acosta acusado de homicidio culposo, agravado por conducir con un alto nivel de alcohol en sangre, a exceso de velocidad y por la pluralidad de víctimas. Según explicó el auxiliar de fiscal Lucas Maggio, se comprobó que manejaba un Chevrolet Cruze con 1 gr/l de alcohol en sangre y a 81,7 km/h en una zona donde el límite permitido es de 30 km/h.