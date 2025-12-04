Secciones
Condenan a un joven que atropelló y mató a una pareja en el parque 9 de Julio

El acusado aceptó un juicio abreviado con acuerdo de todas las partes y deberá pagar $63 millones en concepto de resarcimiento a las familias de las víctimas.

Hace 3 Hs

Adán Adolfo Acosta, de 24 años, fue condenado mediante un juicio abreviado por la muerte de Pedro David Díaz y Vanesa Noelia Palacios, la pareja de motociclistas que perdió la vida tras ser embestida en el parque 9 de Julio el 30 de junio del año pasado. 

El acuerdo, presentado ante una jueza por la Unidad Fiscal de Homicidios I y aceptado por las querellas, incluyó una reparación económica de $63 millones para las familias.

El caso llegó a esta instancia con Acosta acusado de homicidio culposo, agravado por conducir con un alto nivel de alcohol en sangre, a exceso de velocidad y por la pluralidad de víctimas. Según explicó el auxiliar de fiscal Lucas Maggio, se comprobó que manejaba un Chevrolet Cruze con 1 gr/l de alcohol en sangre y a 81,7 km/h en una zona donde el límite permitido es de 30 km/h.

Como parte del acuerdo, Acosta recibió una pena de tres años de prisión en ejecución condicional y siete años de inhabilitación para conducir. Además, deberá cumplir una serie de reglas de conducta, como no salir de la provincia sin autorización, terminar los estudios secundarios, evitar eventos deportivos y mantener distancia de los familiares de las víctimas. La jueza cargo del proceso avaló el convenio alcanzado entre todas las partes.

El hecho ocurrió a las 7.40 del 30 de junio de 2024, cuando Díaz y Palacios circulaban en moto por avenida Ramón Paz Posse. Al llegar a la intersección con avenida Las Tipas, dentro del parque 9 de Julio, el vehículo de Acosta invadió su carril y los embistió de frente. Díaz murió en el lugar y Palacios falleció horas después en el hospital Padilla.

Temas Poder Judicial de TucumánSan Miguel de TucumánParque 9 de JulioChevroletInseguridad vialMinisterio Público Fiscal9 de Julio
