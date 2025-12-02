Secciones
Seguridad

Choque en Santiago del Estero al 2.500 dejó dos heridos leves

Los ocupantes de un Fiat Siena fueron trasladados conscientes al hospital Padilla luego de impactar contra una columna de tendido eléctrico.

Choque en Santiago del Estero al 2.500 dejó dos heridos leves FOTO DE LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Un automóvil Fiat Siena de color gris impactó contra una columna de tendido eléctrico en Santiago del Estero al 2.500 de la Capital. El accidente de tránsito ocurrió minutos después de las 18. El conductor, Maximiliano Acosta de 33 años, transitaba con una pasajera al momento del choque. Según informaron las fuerzas de seguridad que llegaron minutos después, ambos fueron trasladados al hospital Padilla conscientes y con heridas leves.

En el lugar, Franco Luque, cuñado del conductor, explicó a LA GACETA: “Al parecer, se descompensó y fue por eso que chocó”. La familia aguardaba el parte médico del hospital.

