Choque en Santiago del Estero al 2.500 dejó dos heridos leves

Un automóvil Fiat Siena de color gris impactó contra una columna de tendido eléctrico en Santiago del Estero al 2.500 de la Capital. El accidente de tránsito ocurrió minutos después de las 18. El conductor, Maximiliano Acosta de 33 años, transitaba con una pasajera al momento del choque. Según informaron las fuerzas de seguridad que llegaron minutos después, ambos fueron trasladados al hospital Padilla conscientes y con heridas leves.