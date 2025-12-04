Secciones
DeportesFútbol

Del consultorio al vestuario: la historia desconocida del masajista de Atlético Tucumán

Durante casi dos décadas, “Cacho” Cortez se convirtió en una presencia indispensable en el "Decano". Sus manos, su escucha y su dedicación silenciosa marcaron la vida de generaciones de futbolistas.

EQUIPO. Dante Cortez (en el medio) posa junto a los otros masajistas del plantel decano: Mario Méndez (izquierda) y Eduardo “Peluche” Quinteros (derecha). EQUIPO. Dante Cortez (en el medio) posa junto a los otros masajistas del plantel "decano": Mario Méndez (izquierda) y Eduardo “Peluche” Quinteros (derecha).
Hace 3 Hs

El 5 de diciembre se celebra el día del masajista, una fecha que rinde homenaje a Hipócrates, el médico griego que defendía el uso del masaje como herramienta terapéutica. En el fútbol, pocas profesiones son tan silenciosamente decisivas como esta. Y en Atlético Tucumán, ese rol tiene un nombre que todos reconocen: Dante Andrés “Cacho” Cortez, 58 años, quien en enero cumplirá dos décadas trabajando en el club.

En el día a día del “Decano” su presencia es indispensable. Las mañanas de Atlético empiezan muchas veces en su consultorio improvisado, en donde sus manos alivian dolores y, a la vez, su oído acompaña como el de un psicólogo.

“Los jugadores vienen con dolores físicos, pero también con problemas personales”, dice. “El consultorio es un lugar en el que pueden desahogarse. Ellos también quieren saber de nuestra vida, de la familia… Se arma un vínculo muy fuerte”, agrega.

Cortez vive desde hace 30 años en El Manantial, cerca del complejo, pero nació en Los Nogales y pasó parte de su infancia junto al Ingenio Concepción y también en Alderetes. Su medio de transporte habitual es la bicicleta. “Es salud. Soy hipertenso, asmático y tuve dos veces neumonía bilateral, así que para mí moverme es fundamental”, explica.

Su ingreso al club ocurrió durante una prueba exigente bajo la mirada de Jorge Solari. “Fue durísimo, muy profesional. Yo aprendía algo nuevo todos los días”, asegura el hombre que hoy comparte su área con otros profesionales: los masajistas Mario Méndez y Eduardo “Peluche” Quinteros, y los kinesiólogos Patricio Peralta y Maximiliano Alfaro.

En un momento de la charla, la emoción lo quiebra a “Cacho”. “Me acuerdo de los que ya no están; del “Chulo” Rivoira, de César Fuentes, del arquero Daniel Ibáñez, en Ecuador, y lo de Andrés Balanta, que fue durísimo. Estábamos ahí, lo asistimos con el doctor Marcelo Montoya y lo llevamos al Centro de Salud… No se pudo hacer nada. Fueron meses muy difíciles”, jura.

RITUAL. Luego de los partidos que gana Atlético, los colaboradores se reúnen para sacarse una fotografía. RITUAL. Luego de los partidos que gana Atlético, los colaboradores se reúnen para sacarse una fotografía.

Después, vuelve a sonreír al hablar de las satisfacciones que le dio el club y de su otro trabajo, en Ateneo Parroquial Alderetes, en donde también logró ascensos y grandes campañas.

Está casado con Rosa; es papá de Álvaro, Maximiliano, María y Elías y un orgulloso abuelo. “Ellos me dan fuerzas todos los días”, dice.

“Para nosotros es una alegría enorme cuando gana Atlético. Es ver el resultado de toda la semana. Cuando un jugador vuelve de una lesión y rinde bien, es como un gol. Por eso después de los partidos nos juntamos todos; masajistas, kinesiólogos, utileros, preparadores físicos, médicos, el entrenador de arqueros y la nutricionista. Somos un equipo detrás del equipo”, remata el alma silenciosa del “Decano”. (Producción periodística: Carlos Oardi)

Temas San Miguel de TucumánLiga Profesional de FútbolAndrés BalantaTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados
1

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
2

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Protestan los trabajadores de apps de transporte que rechazan las nuevas exigencias en la capital tucumana
3

Protestan los trabajadores de apps de transporte que rechazan las nuevas exigencias en la capital tucumana

¿Germán Alfaro al gabinete de Osvaldo Jaldo?
4

¿Germán Alfaro al gabinete de Osvaldo Jaldo?

Héctor Viñuales, presidente de la FET: El comercio llega muy golpeado al cierre de año”
5

Héctor Viñuales, presidente de la FET: "El comercio llega muy golpeado al cierre de año”

Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados
6

Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados

Más Noticias
El sorteo del Mundial 2026: así será el nuevo formato con 48 selecciones y 12 grupos

El sorteo del Mundial 2026: así será el nuevo formato con 48 selecciones y 12 grupos

¿Germán Alfaro al gabinete de Osvaldo Jaldo?

¿Germán Alfaro al gabinete de Osvaldo Jaldo?

Protestan los trabajadores de apps de transporte que rechazan las nuevas exigencias en la capital tucumana

Protestan los trabajadores de apps de transporte que rechazan las nuevas exigencias en la capital tucumana

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Por qué algunas ciudades argentinas podrían quedar bajo el agua en menos de 80 años

Por qué algunas ciudades argentinas podrían quedar bajo el agua en menos de 80 años

Héctor Viñuales, presidente de la FET: El comercio llega muy golpeado al cierre de año”

Héctor Viñuales, presidente de la FET: "El comercio llega muy golpeado al cierre de año”

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Comentarios