Del consultorio al vestuario: la historia desconocida del masajista de Atlético Tucumán

En un momento de la charla, la emoción lo quiebra a “Cacho”. “Me acuerdo de los que ya no están; del “Chulo” Rivoira, de César Fuentes, del arquero Daniel Ibáñez, en Ecuador, y lo de Andrés Balanta, que fue durísimo. Estábamos ahí, lo asistimos con el doctor Marcelo Montoya y lo llevamos al Centro de Salud… No se pudo hacer nada. Fueron meses muy difíciles”, jura.