Batistuta, contundente sobre la Selección: “Estoy convencido de que se juega la final otra vez”

Consultado por el presente de los delanteros, Batistuta evitó elegir entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Los puso al mismo nivel y consideró que su rendimiento representa un “lindo problema” para Scaloni. “Me encantan ambos. Es un lindo problema que tiene Scaloni y no sé cómo hará para elegirlo. Los dos juegan, meten goles, presionan, aguantan la pelota y gambetean. No veo diferencias. Además, los dos son líderes en los equipos en los que juegan y solos ponen en dificultad a la defensa adversaria. Probablemente podrían jugar juntos, pero habría que preguntarle a ellos”, analizó.