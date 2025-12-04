Crimen en Villa Muñecas: el imputado de matar a un empleado del 107 asumió su culpabilidad

Robo y muerte

El crimen fue investigado por la Fiscalía de Homicidios I, que dirige Pedro Gallo. Según la teoría del caso, el 11 de mayo de 2025, cerca de las 19.30, González circulaba en motocicleta por avenida Viamonte al 2.500 cuando Guerrero lo interceptó armado para robarle el rodado. En medio de un forcejeo, el agresor efectuó un disparo que impactó en el abdomen del hombre. Vecinos corrieron para auxiliar a la víctima e intentar evitar la fuga del atacante, quien finalmente escapó. González permaneció internado durante más de dos semanas, pero el cuadro se agravó debido al daño producido por el disparo, que comprometió órganos vitales. Murió el 27 de mayo como consecuencia de un shock séptico y un fallo multiorgánico directamente vinculados a la herida de bala.