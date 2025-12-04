Secciones
Seguridad

Crimen en Villa Muñecas: el imputado de matar a un empleado del 107 asumió su culpabilidad
Crimen en Villa Muñecas: el imputado de matar a un empleado del 107 asumió su culpabilidad
Hace 2 Hs

La Justicia avanzó en la causa por el homicidio de Eugenio Pablo González (72 años), el empleado del servicio de emergencias 107 que murió tras ser baleado durante un asalto en mayo. En una audiencia de acuerdo parcial de juicio abreviado, Julio Dante Guerrero, admitió haber disparado contra la víctima. Con el reconocimiento, quedó establecida su responsabilidad penal por homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y la pena deberá definirse en una próxima audiencia de cesura.

Robo y muerte

El crimen fue investigado por la Fiscalía de Homicidios I, que dirige Pedro Gallo. Según la teoría del caso, el 11 de mayo de 2025, cerca de las 19.30, González circulaba en motocicleta por avenida Viamonte al 2.500 cuando Guerrero lo interceptó armado para robarle el rodado. En medio de un forcejeo, el agresor efectuó un disparo que impactó en el abdomen del hombre. Vecinos corrieron para auxiliar a la víctima e intentar evitar la fuga del atacante, quien finalmente escapó. González permaneció internado durante más de dos semanas, pero el cuadro se agravó debido al daño producido por el disparo, que comprometió órganos vitales. Murió el 27 de mayo como consecuencia de un shock séptico y un fallo multiorgánico directamente vinculados a la herida de bala.

Guerrero fue imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego. Tras el reconocimiento de responsabilidad por parte del acusado, restará que la Justicia fije la pena que deberá cumplir.

Temas InseguridadPedro GalloVilla Muñecas
