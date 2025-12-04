Secciones
Se realizará hoy un foro de jóvenes emprendedores en Concepción

Será a las 20 en el Lawn Tenis Club del sur.

Se realizará hoy un foro de jóvenes emprendedores en Concepción
Hace 3 Hs

Jóvenes estudiantes y otros con inquietudes empresariales participarán hoy a las 20, en el Lawn Tenis Club de Concepción, de un foro de orientación y desarrollo de las capacidades para el impulso de emprendimientos. 

El encuentro es organizado por el Centro de Defensa Comercial del Sur (CDCS), la Federación Económica de Tucumán (FET) y la Confederación Argentina de Medianas Empresas (CAME). 

“Se trata de un encuentro de jóvenes, de escuelas secundarias y otros con proyectos empresariales que tendrán la oportunidad de escuchar, conversar y aprender de las experiencias y conocimientos de emprendedores referentes de las distintas actividades económicas” explicó Julio Delgado, titular del Centro de Defensa Comercial del Sur. 

“Con esta iniciativa apuntamos a alentar las incipientes inquietudes productiva o mercantiles que brotan en la juventud. Necesitamos gente emprendedora que vaya tomando los conocimientos necesarios y así puedan aportar al crecimiento de su medio o país” apuntó el dirigente. 

“Es vital brindar las herramientas de orientación que muchos están necesitando para continuar avanzando. Y en eso estamos. Queremos que el aporte institucional llegue a todos” expresó Rocío Velázquez, secretaria de la Juventud del CDCS. Las inscripciones se realizan a través del link que publicó el Centro de Defensa Comercial en su página de Facebook.

