Corrupción policial: seguirán en la cárcel el comisario y los policías acusados de hacer trabajar presos en El Cadillal

La fiscala acusó a Beltrán por los delitos de peculado de uso y de servicio en concurso real, de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público, en calidad de autor y de coautor por el tercer ilícito. A Trejo y a Teseira los imputó por el delito de peculado habiendo participado de manera secundaria en concurso real con el delito de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la administración y la fe pública. El juez Eduardo González aceptó el pedido que realizó la representante del Ministerio Público y le dictó la prisión preventiva por seis meses. Augusto Avellaneda, que en esos momentos defendía a los efectivos, impugnó el fallo.