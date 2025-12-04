Recuerdos fotográficos: los 106 años de la memorable casa de Méndez

Méndez dejó la casa en 1890 y se fue a Buenos Aires. Regresaba sólo a pasear y en uno de esos retornos lo sorprendió la muerte en 1892. El inmueble fue alquilado por el Banco de la Provincia y en 1909 su viuda, Lucinda, lo vendió al Club Social, que funcionó allí desde 1912 hasta 1939, recibiendo al mundo social y político de esos años. En 1939 se fusionó con el Círculo para constituir el Jocley Club y la casa fue alquilada a la Compañía Azucarera Tucumana y a Agua y Energía.