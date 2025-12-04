Recuerdos fotográficos: los 106 años de la memorable casa de Méndez

Frente a la Plaza Independencia, en la esquina de 25 de Mayo y 24 de Septiembre, donde hoy está La Pizzada y antes La Recova, estuvo durante 106 años la casa de Méndez, un caserón memorable del último tercio del Siglo XIX.
En tiempos de la Independencia estaban allí las viviendas donde nació Juan Bautista Alberdi y de Lorenzo Domínguez (hermano del cura Zoilo Domínguez, fundador de Lules). En “La casa de Méndez”, 13/09/1990) cuenta Carlos Páez de la Torre (h) que en 1863 su propietario posterior, la familia Rodríguez Bazán, la vendió a Juan Manuel Méndez, que con su hermano Juan Crisóstomo era uno de los hombres más acaudalados de la ciudad. El y su hermano fundaron los ingenios Concepción y Trinidad.
Méndez la construyó en 1869. Su primera esposa, Elisa Libarona (hija de la célebre “Heroína del Bracho”, Agustina Palacio de Libarona) falleció cuando la casa estaba en construcción. Méndez se casó, al año siguiente, con la hermana, Lucinda Libarona. Tuvo seis hijos con la primera y seis con la segunda.
Según Arsenio Granillo, la casa de dos plantas era “espaciosa y elegante, con un magnífico mirador”. El gobernador Ernesto Padilla dijo que fue la primera vivienda cuyo frente se pintó al aceite. Su estilo representaba la influencia de albañiles y constructores europeos de finales de siglo, con un variado magma de modalidades españolas, italianas y francesas.
Méndez dejó la casa en 1890 y se fue a Buenos Aires. Regresaba sólo a pasear y en uno de esos retornos lo sorprendió la muerte en 1892. El inmueble fue alquilado por el Banco de la Provincia y en 1909 su viuda, Lucinda, lo vendió al Club Social, que funcionó allí desde 1912 hasta 1939, recibiendo al mundo social y político de esos años. En 1939 se fusionó con el Círculo para constituir el Jocley Club y la casa fue alquilada a la Compañía Azucarera Tucumana y a Agua y Energía.
En 1975, el Jockey decidió venderla. Ya el trazado de la avenida 24 de Septiembre (que obligaba al retranqueo de las construcciones) la había condenado.
En las imágenes se ve la casa en 1872 (arriba), en 1920 (segunda foto) y en 1973, la casa con ochava incluida en la esquina con vereda redondeada, dos años antes de la demolición.