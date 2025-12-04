Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: los 106 años de la memorable casa de Méndez

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: los 106 años de la memorable casa de Méndez
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 4 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio

Frente a la Plaza Independencia, en la esquina de 25 de Mayo y 24 de Septiembre, donde hoy está La Pizzada y antes La Recova, estuvo durante 106 años la casa de Méndez, un caserón memorable del último tercio del Siglo XIX.

En tiempos de la Independencia estaban allí las viviendas donde nació Juan Bautista Alberdi y de Lorenzo Domínguez (hermano del cura Zoilo Domínguez, fundador de Lules). En “La casa de Méndez”, 13/09/1990) cuenta Carlos Páez de la Torre (h) que en 1863 su propietario posterior, la familia Rodríguez Bazán, la vendió a Juan Manuel Méndez, que con su hermano Juan Crisóstomo era uno de los hombres más acaudalados de la ciudad. El y su hermano fundaron los ingenios Concepción y Trinidad.

Méndez la construyó en 1869. Su primera esposa, Elisa Libarona (hija de la célebre “Heroína del Bracho”, Agustina Palacio de Libarona) falleció cuando la casa estaba en construcción. Méndez se casó, al año siguiente, con la hermana, Lucinda Libarona. Tuvo seis hijos con la primera y seis con la segunda.

Según Arsenio Granillo, la casa de dos plantas era “espaciosa y elegante, con un magnífico mirador”. El gobernador Ernesto Padilla dijo que fue la primera vivienda cuyo frente se pintó al aceite. Su estilo representaba la influencia de albañiles y constructores europeos de finales de siglo, con un variado magma de modalidades españolas, italianas y francesas.

Méndez dejó la casa en 1890 y se fue a Buenos Aires. Regresaba sólo a pasear y en uno de esos retornos lo sorprendió la muerte en 1892. El inmueble fue alquilado por el Banco de la Provincia y en 1909 su viuda, Lucinda, lo vendió al Club Social, que funcionó allí desde 1912 hasta 1939, recibiendo al mundo social y político de esos años. En 1939 se fusionó con el Círculo para constituir el Jocley Club y la casa fue alquilada a la Compañía Azucarera Tucumana y a Agua y Energía.

En 1975, el Jockey decidió venderla. Ya el trazado de la avenida 24 de Septiembre (que obligaba al retranqueo de las construcciones) la había condenado.

Recuerdos fotográficos: los 106 años de la memorable casa de Méndez
Recuerdos fotográficos: los 106 años de la memorable casa de Méndez

En las imágenes se ve la casa en 1872 (arriba), en 1920 (segunda foto) y en 1973, la casa con ochava incluida en la esquina con vereda redondeada, dos años antes de la demolición.

Recuerdos fotográficos: los 106 años de la memorable casa de Méndez
Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 1840-1841. La estremecedora historia de la heroína del Bracho

Recuerdos fotográficos: 1840-1841. La estremecedora historia de la heroína del Bracho

Lo más popular
Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos
1

Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos

La avanzada de los gauchos del norte
2

La avanzada de los gauchos del norte

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online
3

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online

Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales
5

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán
6

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Recuerdos fotográficos: 1840-1841. La estremecedora historia de la heroína del Bracho

Recuerdos fotográficos: 1840-1841. La estremecedora historia de la heroína del Bracho

Comentarios