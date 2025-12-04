Cartas de lectores: CAPS en una carpa

El editorial de LA GACETA del 22/06/08 señalaba entre otras cosas que la vocación de servicio “ayuda a los jóvenes a descubrir el sentido de la importancia de la participación pública a través de cargos electivos, de cómo funciona un órgano legislativo, y de darse cuenta de que la política en su significado más noble es un acto de servicio hacia la comunidad”. En el mes de julio del corriente año en esta sección advertía a las autoridades provinciales que en el año 2023 comenzaron a refaccionar el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de San Rafael, y hasta ese momento se encontraba inconcluso. Los profesionales de la Salud no podían brindar sus servicios en un edificio antiguo e inseguro. Hasta ahora, la obra continúa a pasos lentos. El médico y demás profesionales ya no atienden en el viejo edificio, siguen esperando un lugar digno para trabajar, siguen esperando el CAPS. Hoy, callados y sumisos, cumplen su labor debajo de una carpa instalada en la escuela del lugar... no tengo más palabras..