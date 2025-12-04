Fotos, historias y personajes nos llevan de viaje al antiguo y entrañable Tucumán

El libro propone un exquisito periplo fotográfico. El material reunido con mucho esfuerzo por Albornoz es excepcional y da cuenta de la fineza del trabajo de aquellos retratistas. Asoma el Tucumán de la época: en el vestuario, en los peinados, en los accesorios, en las poses. Una galería de miradas melancólicas, bigotes artesanalmente recortados, niños disfrazados y parejas que apenas se rozan cuando la cámara se posa sobre ellas, como si un manual del recato los obligara a guardar la compostura, seguramente “para no arruinar la foto”. El soporte de esta investigación/ensayo es un libro de alta calidad, en el que se destaca el diseño de Daniel Ferullo. Se trata del tercer volumen de la colección Acervos, sucesor en Edunt de “Mujeres, ciencia y universidad en Tucumán” (compilado por Marcela Vignoli) y “Tucumano soy” (de Juan Falú).