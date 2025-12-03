Secciones
Mendoza: más de 100 alumnos destrozaron su colegio porque no les dieron libre el último día de clases

La dura sanción a los responsables de los destrozos.

ASÍ QUEDÓ un aula del establecimiento.
Hace 2 Hs

Más de 100 estudiantes del Colegio Santa María, de la Universidad Champagnat, provocaron graves destrozos tras enterarse de que no tendrían permitido faltar el último día de clases, en Mendoza. La institución sancionó a todos los identificados con 20 amonestaciones y los declaró alumnos libres. Además, deberán cumplir con un estricto plan de tareas obligatorias para no perder el año escolar.

Un día de descontrol en el Colegio Santa María

El jueves 27 de noviembre, durante el cierre del ciclo lectivo, más de un centenar de alumnos protagonizaron destrozos en aulas, pasillos y otras instalaciones del colegio ubicado en Mendoza. La conducción calificó lo ocurrido como una “seria alteración del orden institucional”.

El incidente se originó después de que las autoridades prohibieran a los alumnos faltar el viernes 28, luego de los festejos del UUD (último último día). La negativa derivó en actos de violencia, roturas y agresiones verbales contra directivos.

La sanción: 20 amonestaciones y pérdida de la regularidad

La escuela emitió la Resolución N°065-REC-2025, que establece sanciones masivas para los 115 estudiantes involucrados:

20 amonestaciones por alumno, el máximo permitido.

De acuerdo con el Reglamento de Convivencia, ese número implica pérdida automática de la regularidad.

Todos deberán rendir sus materias como alumnos libres, salvo que completen un plan de reparación sin fallas.

Qué tareas deberán cumplir los alumnos sancionados

Entre el 12 y el 18 de diciembre, los estudiantes deberán asistir por la mañana al establecimiento para realizar una serie de actividades obligatorias:

Tareas de reparación

Limpieza profunda de aulas y espacios comunes.

Ambientación y orden para los alumnos ingresantes 2026.

Talleres de reflexión sobre convivencia escolar.

Desayuno institucional con el personal de limpieza y mantenimiento, donde deberán entregar cartas de disculpas escritas de puño y letra.

Examen obligatorio en febrero

Todos los estudiantes deberán rendir y aprobar un coloquio sobre normas de convivencia, responsabilidades y reglamentos escolares. La aprobación será indispensable para solicitar la reducción de amonestaciones.

La única vía de “salvación”: bajar las amonestaciones a 14

La universidad ofreció un único beneficio:

reducir las amonestaciones de 20 a 14 si los alumnos:

cumplen todas las tareas sin faltas,

asisten puntualmente,

usan uniforme completo,

no utilizan el celular,

no registran ningún nuevo incidente disciplinario.

Un solo incumplimiento anula el beneficio y los deja como alumnos libres, obligados a rendir todas las materias.

Qué destrozos provocaron los alumnos

El Consejo Escolar detalló que los daños incluyeron:

Roturas de mobiliario y puertas.

Desperfectos en instalaciones eléctricas y tecnológicas.

Daño a producciones académicas de estudiantes de la Facultad de Informática y Diseño.

Apertura de matafuegos y vandalismo en pasillos.

Insultos y agresiones verbales contra directivos, especialmente el rector.

Las familias deberán hacerse cargo de los costos

La institución informó que el Área de Mantenimiento, el Departamento de Sistemas y la Facultad de Informática están cuantificando los daños.

Luego, la Tesorería incluirá el monto correspondiente en la factura mensual de cada familia involucrada, sin excepciones, conforme al reglamento institucional.

