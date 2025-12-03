Mendoza: más de 100 alumnos destrozaron su colegio porque no les dieron libre el último día de clases

Más de 100 estudiantes del Colegio Santa María, de la Universidad Champagnat, provocaron graves destrozos tras enterarse de que no tendrían permitido faltar el último día de clases, en Mendoza. La institución sancionó a todos los identificados con 20 amonestaciones y los declaró alumnos libres. Además, deberán cumplir con un estricto plan de tareas obligatorias para no perder el año escolar.