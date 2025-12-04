Retrato de la pasión: reconocimiento para un fotógrafo tucumano

Federico Lanati recibió una mención especial en el concurso N° 95 de la FotoRevista Argentina online por una fotografía de la tribuna de Tucumán Rugby durante una semifinal del Regional del NOA, en la que el equipo venció 16 a 14 a Universitario.
El jurado evaluó 630 imágenes de la categoría “Gente”.
“Me encanta la fotografía. Mi estilo es el urbano pero también me gusta el deporte, sigo a Tucumán Rugby y a Atlético Tucumán. Es la primera vez que me presento en un concurso sin muchas aspiraciones. El tucumano lleva al rugby en el alma”, afirmó.
También adelantó que está terminando su libro “Peregrinos. Ochenta fiestas populares de Argentina”.