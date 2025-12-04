Variedad de recitales en vivo en Tucumán

La Banda del Río Salí -foto- llevará esta noche su fiesta desde las 21.30 a Pangea (Laprida 289), con entrada libre. A la misma hora y también con acceso gratis, en el Bar Irlanda (Catamarca 380) se rendirá tributo al metal de Rata Blanca, a cargo del grupo tucumano Ángeles de Acero. También en el universo de los homenajes, La Cúpula (Maipú 396) celebrará hoy el Calamaro Day, con un recorrido con música en vivo y con Dj’s de la mejor producción de El Salmón. En Caprice Cervecería (Chacabuco 437) desde las 19 se desarrollará una jornada dedicada a la comunidad Lgbtiq+, organizada por Relatos Diversos, con la exposición de obras, fotografías, producciones de talleres, música, Dj y espacio de encuentro.