Variedad de recitales en vivo en Tucumán

La Banda del Río Salí -foto- llevará esta noche su fiesta desde las 21.30 a Pangea (Laprida 289), con entrada libre. A la misma hora y también con acceso gratis, en el Bar Irlanda (Catamarca 380) se rendirá tributo al metal de Rata Blanca, a cargo del grupo tucumano Ángeles de Acero. También en el universo de los homenajes, La Cúpula (Maipú 396) celebrará hoy el Calamaro Day, con un recorrido con música en vivo y con Dj’s de la mejor producción de El Salmón. En Caprice Cervecería (Chacabuco 437) desde las 19 se desarrollará una jornada dedicada a la comunidad Lgbtiq+, organizada por Relatos Diversos, con la exposición de obras, fotografías, producciones de talleres, música, Dj y espacio de encuentro.
Desde las 22, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) estará “La última rumba”, con Allier Díaz Ferrer, Nico Bulzoni y Damarys Figueroa Mestre. En tanto, Ale Arrieta lanzará nueva canción y videoclip en Restó Boris (San Juan 1.131).
Tafí Viejo presenta dos opciones: en El Industrial (avenida Alem 501), Rodrigo Rivadeneira hará temas de Fito Páez y Charly García; mientras que en la hostería Atahualpa Yupanqui, Mariela Narchi y Quique Yance presentarán su recital “Interminables”.