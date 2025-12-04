Mesa de Diálogo Interreligioso: “Juntos por la paz”, una noche de unión, respeto y esperanza

La motivación es la más importante que se pueda desear. Esta noche se realizará a las 20.30, en el Patio de Homenajes de la Casa Histórica de la Independencia (Congreso 141), el encuentro “Juntos por la Paz”, una actividad organizada por la Mesa de Diálogo Interreligioso con el acompañamiento del Ministerio de Gobierno y Justicia, el Gobierno de Tucumán y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. La convocatoria está dirigida “a las comunidades de fe y a la ciudadanía en general para compartir un mensaje de unión, respeto y esperanza”, adelantaron los responsables.