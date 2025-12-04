Secciones
Mesa de Diálogo Interreligioso: “Juntos por la paz”, una noche de unión, respeto y esperanza

La Mesa de Diálogo Interreligioso convoca a un encuentro en la Casa Histórica a las 20.30.

Hace 5 Hs

La motivación es la más importante que se pueda desear. Esta noche se realizará a las 20.30, en el Patio de Homenajes de la Casa Histórica de la Independencia (Congreso 141), el encuentro “Juntos por la Paz”, una actividad organizada por la Mesa de Diálogo Interreligioso con el acompañamiento del Ministerio de Gobierno y Justicia, el Gobierno de Tucumán y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. La convocatoria está dirigida “a las comunidades de fe y a la ciudadanía en general para compartir un mensaje de unión, respeto y esperanza”, adelantaron los responsables.

La Mesa Interreligiosa está integrada por representantes de las iglesias Católica Apostólica Romana, la Ortodoxa de Antioquía, la Anglicana, la Evangélica Metodista y la de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; la Asociación Pan Islámica y la Sociedad Unión Israelita Kehilá.

La entrada será libre y gratuita, pero a los asistentes se pide colaborar con juguetes y alimentos no perecederos, que serán destinados a iniciativas solidarias impulsadas por las organizaciones participantes, como el Ejército de Salvación. La propuesta no se suspende en caso de lluvia.

La actividad contará con la intervención del Coro de Niños (foto) del Ente Cultural, dirigido por Andrea Cardozo, con un repertorio que incluirá “Duerme negrito”, “Singing all together” y “Himno de mi corazón”, obras que reflejan valores de fraternidad y diversidad cultural, en sintonía con el espíritu del evento.

