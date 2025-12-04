Estreno de cine: el despertar de los temibles animatrónicos

Los animatrónicos vuelven, más violentos y feroces que nunca. Luego del éxito de la primera película lanzada en 2023 (el filme de terror que mejor anduvo en la taquilla global ese año, con casi U$S300 millones de recaudación), llega a los cines “Five Nights at Freddy’s 2”, en el único estreno comercial de la semana en las salas tucumanas. La historia está parcialmente basada en el segundo videojuego de esa saga, que circula desde 2014, pero -según trascendió- se independiza en el guión.
Ha pasado un año desde la pesadilla sobrenatural en el abandonado Freddy Fazbear’s Pizza. El exguardia de seguridad Mike le ha ocultado la verdad a su hermana de 11 años, Abby, sobre el destino de sus amigos animados, que encerraban una siniestra vida propia, tomados por un cruel espíritu vengativo. Cuando la preadolescente se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy (y otros nuevos), se pone en marcha una aterradora serie de eventos que revelan oscuros secretos sobre el verdadero origen del lugar y la causa de las misteriosas desapariciones de niños, nunca esclarecidas y que traumatizaron a todas las familias.
La acción
Trascendió que la acción se expande desde el vetusto restaurante del inicio, para que los grandes muñecos malvados deambulen por las calles e invadan las casas de una ciudad cuya seguridad está en grave riesgo. “Cualquiera puede sobrevivir cinco noches. Esta vez, no habrá segundas oportunidades”, se afirma en los anuncios.
Dirigida por Emma Tammi y escrita por Scott Cawthon (el creador del videojuego), regresan a la pantalla en sus personajes originales Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio y Matthew Lillard, al tiempo que se suman al elenco Skeet Ulrich, Wayne Knight, Mckenna Grace y Teo Briones. La producción vuelve a ser de Blumhouse, con un aporte extra de efectos especiales atento al cambio de escenario y que ya no todo se limita a un lugar cerrado. “Es mucho más grande. Hay mucho más en juego, el mundo simplemente se abre de una manera grandiosa, pero con los personajes con los pies en la tierra”, sostuvo Hutcherson.
En tanto, con entrada libre y gratuita, en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), a las 20.30 se proyectará el filme de Ingmar Bergman “Saraband”, continuidad de “Secretos de un matrimonio”. Pasaron 30 años de su divorcio, pero Marianne -por un impulso repentino- decide visitar a Johann, quien vive retirado en su casa de verano.