Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Estreno de cine: el despertar de los temibles animatrónicos

“Five Nights at Freddy’s 2” es la única película comercial que llega a las salas esta semana.

TERROR. Los muñecos de “Five Nights at Freddy’s 2” salen a la ciudad. TERROR. Los muñecos de “Five Nights at Freddy’s 2” salen a la ciudad.
Hace 5 Hs

Los animatrónicos vuelven, más violentos y feroces que nunca. Luego del éxito de la primera película lanzada en 2023 (el filme de terror que mejor anduvo en la taquilla global ese año, con casi U$S300 millones de recaudación), llega a los cines “Five Nights at Freddy’s 2”, en el único estreno comercial de la semana en las salas tucumanas. La historia está parcialmente basada en el segundo videojuego de esa saga, que circula desde 2014, pero -según trascendió- se independiza en el guión.

Ha pasado un año desde la pesadilla sobrenatural en el abandonado Freddy Fazbear’s Pizza. El exguardia de seguridad Mike le ha ocultado la verdad a su hermana de 11 años, Abby, sobre el destino de sus amigos animados, que encerraban una siniestra vida propia, tomados por un cruel espíritu vengativo. Cuando la preadolescente se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy (y otros nuevos), se pone en marcha una aterradora serie de eventos que revelan oscuros secretos sobre el verdadero origen del lugar y la causa de las misteriosas desapariciones de niños, nunca esclarecidas y que traumatizaron a todas las familias.

La acción

Trascendió que la acción se expande desde el vetusto restaurante del inicio, para que los grandes muñecos malvados deambulen por las calles e invadan las casas de una ciudad cuya seguridad está en grave riesgo. “Cualquiera puede sobrevivir cinco noches. Esta vez, no habrá segundas oportunidades”, se afirma en los anuncios.

Dirigida por Emma Tammi y escrita por Scott Cawthon (el creador del videojuego), regresan a la pantalla en sus personajes originales Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio y Matthew Lillard, al tiempo que se suman al elenco Skeet Ulrich, Wayne Knight, Mckenna Grace y Teo Briones. La producción vuelve a ser de Blumhouse, con un aporte extra de efectos especiales atento al cambio de escenario y que ya no todo se limita a un lugar cerrado. “Es mucho más grande. Hay mucho más en juego, el mundo simplemente se abre de una manera grandiosa, pero con los personajes con los pies en la tierra”, sostuvo Hutcherson.

En tanto, con entrada libre y gratuita, en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), a las 20.30 se proyectará el filme de Ingmar Bergman “Saraband”, continuidad de “Secretos de un matrimonio”. Pasaron 30 años de su divorcio, pero Marianne -por un impulso repentino- decide visitar a Johann, quien vive retirado en su casa de verano.

Temas Círculo de la Prensa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Harrison Ford regresa en grande: HBO Max suma uno de los mayores hitos de la ciencia ficción a su catálogo

Harrison Ford regresa en grande: HBO Max suma uno de los mayores hitos de la ciencia ficción a su catálogo

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Estas películas argentinas llegan a Netflix y otras plataformas de streaming

Estas películas argentinas llegan a Netflix y otras plataformas de streaming

Lo más popular
Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos
1

Sorteo del Mundial 2026: a horas del gran evento, mirá cómo podrían quedar los grupos

La avanzada de los gauchos del norte
2

La avanzada de los gauchos del norte

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online
3

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online

Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales
5

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán
6

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Comentarios