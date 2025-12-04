Estreno de cine: el despertar de los temibles animatrónicos

Dirigida por Emma Tammi y escrita por Scott Cawthon (el creador del videojuego), regresan a la pantalla en sus personajes originales Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio y Matthew Lillard, al tiempo que se suman al elenco Skeet Ulrich, Wayne Knight, Mckenna Grace y Teo Briones. La producción vuelve a ser de Blumhouse, con un aporte extra de efectos especiales atento al cambio de escenario y que ya no todo se limita a un lugar cerrado. “Es mucho más grande. Hay mucho más en juego, el mundo simplemente se abre de una manera grandiosa, pero con los personajes con los pies en la tierra”, sostuvo Hutcherson.