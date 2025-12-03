Crece la expectativa por los Números de Oro: el pozo acumulado alcanza los $9.000.000

La Semana 10 de Números de Oro terminó sin ganadores, lo que aumenta el interés por lo que viene. Con la tarjeta que se entregará este viernes, los lectores podrán aspirar a $9.000.000. Quienes posean el sello de “usuario Tarjeta Sol” cuentan con un beneficio especial: el monto se duplica y llega a $18.000.000.
Los socios de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sucursal ubicada en La Rioja 265.
Además del premio mayor, Números de Oro incorpora más oportunidades a través de los Números de la Suerte, que cada semana asignan órdenes de compra por $200.000 para utilizar en comercios muy elegidos por los tucumanos, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman. La emoción crece a medida que se acerca una nueva instancia, y miles de personas siguen con entusiasmo la posibilidad de llevarse alguno de los premios.