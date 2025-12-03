Secciones
Números de Oro

Crece la expectativa por los Números de Oro: el pozo acumulado alcanza los $9.000.000
Hace 3 Hs

La Semana 10 de Números de Oro terminó sin ganadores, lo que aumenta el interés por lo que viene. Con la tarjeta que se entregará este viernes, los lectores podrán aspirar a $9.000.000. Quienes posean el sello de “usuario Tarjeta Sol” cuentan con un beneficio especial: el monto se duplica y llega a $18.000.000.

Los socios de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sucursal ubicada en La Rioja 265.

Además del premio mayor, Números de Oro incorpora más oportunidades a través de los Números de la Suerte, que cada semana asignan órdenes de compra por $200.000 para utilizar en comercios muy elegidos por los tucumanos, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman. La emoción crece a medida que se acerca una nueva instancia, y miles de personas siguen con entusiasmo la posibilidad de llevarse alguno de los premios.

Esta nota es de acceso libre.
Temas TucumánLa RiojaNúmeros de Oro de LA GACETAGACETAArgentinaTarjeta Sol
