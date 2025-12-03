Crece la expectativa por los Números de Oro: el pozo acumulado alcanza los $9.000.000

Además del premio mayor, Números de Oro incorpora más oportunidades a través de los Números de la Suerte, que cada semana asignan órdenes de compra por $200.000 para utilizar en comercios muy elegidos por los tucumanos, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman. La emoción crece a medida que se acerca una nueva instancia, y miles de personas siguen con entusiasmo la posibilidad de llevarse alguno de los premios.