Jorge Rial arremetió contra Jonatan Viale y lanzó una fuerte acusación: "Es un maltratador"

Jorge Rial reavivó la tensión en el mundo del espectáculo al apuntar duramente contra Jonatan Viale, después de que el periodista de Todo Noticias denunciara que Pablo Toviggino -tesorero de la AFA y mano derecha de Chiqui Tapia- sería el dueño del streaming Carnaval y cuestionara de dónde proviene el dinero para pagar los sueldos de los periodistas que allí trabajan.
“Joni Viale está haciendo una especie de caza de brujas y todo. Algún día vas a tener que explicar cómo hiciste para comprarte la casa de un palo y medio”, afirmó el conductor de C5N. En la misma línea, añadió: “Fijate cuando vos hablás de los dueños de los medios, fijate quién es el que te paga el sueldo”.
La explosiva acusación de Rial
El ex conductor de Intrusos también retomó el episodio de la entrevista de Viale con Javier Milei, en la que el conductor fue interrumpido al aire. Al respecto, aseguró: “¿Saben por qué salió al aire? Porque lo odian a Joni Viale los compañeros. Esa nota, ese pedazo lo mandaron al aire a propósito, no fue un error y no se le escapó a nadie”.
El periodista fue aún más lejos y apuntó contra el ambiente laboral dentro de la señal de noticias. “Es un maltratador con los compañeros”, expresó, al tiempo que agregó: “En TN tapan, ojalá que alguna vez alguna productora hablara, pero en TN tapan”.
ð´ ð¥ RIAL DURO CONTRA VIALE:— Teleavisador ðºð¦ð· (@teleavisador) December 3, 2025
âEn @todonoticias los compaÃ±eros odian a JONI VIALE por maltratador y algunas otras cosas que tapanâ pic.twitter.com/Y2zbLjrplQ