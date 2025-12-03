Jorge Rial arremetió contra Jonatan Viale y lanzó una fuerte acusación: "Es un maltratador"

El ex conductor de Intrusos también retomó el episodio de la entrevista de Viale con Javier Milei, en la que el conductor fue interrumpido al aire. Al respecto, aseguró: “¿Saben por qué salió al aire? Porque lo odian a Joni Viale los compañeros. Esa nota, ese pedazo lo mandaron al aire a propósito, no fue un error y no se le escapó a nadie”.