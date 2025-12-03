Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Jorge Rial arremetió contra Jonatan Viale y lanzó una fuerte acusación: "Es un maltratador"

El periodista de C5N cuestionó a su colega y lo acusó de hacer una especie de "caza de brujas". VIDEO.

Jorge Rial lanzó explosivas críticas contra Jonatan Viale. Jorge Rial lanzó explosivas críticas contra Jonatan Viale.
Hace 40 Min

Jorge Rial reavivó la tensión en el mundo del espectáculo al apuntar duramente contra Jonatan Viale, después de que el periodista de Todo Noticias denunciara que Pablo Toviggino -tesorero de la AFA y mano derecha de Chiqui Tapia- sería el dueño del streaming Carnaval y cuestionara de dónde proviene el dinero para pagar los sueldos de los periodistas que allí trabajan.

“Joni Viale está haciendo una especie de caza de brujas y todo. Algún día vas a tener que explicar cómo hiciste para comprarte la casa de un palo y medio”, afirmó el conductor de C5N. En la misma línea, añadió: “Fijate cuando vos hablás de los dueños de los medios, fijate quién es el que te paga el sueldo”.

La explosiva acusación de Rial

El ex conductor de Intrusos también retomó el episodio de la entrevista de Viale con Javier Milei, en la que el conductor fue interrumpido al aire. Al respecto, aseguró: “¿Saben por qué salió al aire? Porque lo odian a Joni Viale los compañeros. Esa nota, ese pedazo lo mandaron al aire a propósito, no fue un error y no se le escapó a nadie”.

El periodista fue aún más lejos y apuntó contra el ambiente laboral dentro de la señal de noticias. “Es un maltratador con los compañeros”, expresó, al tiempo que agregó: “En TN tapan, ojalá que alguna vez alguna productora hablara, pero en TN tapan”.

Temas Jorge RialJonatan Viale
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?
1

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”
2

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026
3

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado
4

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria
5

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?
6

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?

Más Noticias
Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Comentarios