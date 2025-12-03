Desde Jujuy, La Rosa Teatro llega a Tucumán con “Morí por Amarte”, un thriller pasional de Eduardo López

La productora teatral Casa Luján presenta este fin de semana en Tucumán una de las obras jujeñas más comentadas de la temporada: “Morí por Amarte”, escrita y dirigida por Eduardo “Ledu” López e interpretada por el grupo independiente La Rosa Teatro, compañía con 26 años de trayectoria.
El espectáculo se presentará el 5 y 6 de diciembre a las 22, en Casa Luján (Saavedra 74). Las entradas generales tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse comunicándose al 3815716471.
Un romance que se vuelve tormenta
La obra narra la historia de Nico y Luis, una pareja cuyo amor se ve atravesado por los celos, la posesión y la necesidad de control. Lo que comienza como un vínculo apasionado deriva en una relación enferma que avanza hacia territorios cada vez más oscuros.
La pieza —que combina romance, humor, erotismo, drama, suspenso y terror— se desarrolla en una habitación que fue testigo de la pasión, pero que hoy se convierte en un espacio donde nadie está a salvo.
“Es un amor enfermo, una obsesión sin retorno”, sintetiza el propio grupo en la presentación del espectáculo.
Un grupo independiente que apuesta al movimiento regional
La Rosa Teatro llega a Tucumán sin haber recibido ningún tipo de subsidio para esta gira. “Hacemos un gran esfuerzo para llevar la obra hasta allá”, señalan desde la compañía, destacando la importancia del intercambio artístico entre provincias y del sostenimiento de la actividad teatral independiente en el NOA.
El equipo artístico
En escena:
Joaquín Galarza
Eduardo López
Dirección teatral:
Eduardo López
Asistencias y equipo técnico:
Tamara Valenzuela
Ciro Montaño
Diseño gráfico y audiovisual:
Eduardo López
Ciro Montaño
Las funciones en la capital tucumana prometen una experiencia intensa, incómoda y profundamente humana, siguiendo la línea del teatro jujeño que viene consolidándose en el circuito regional.