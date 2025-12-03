Secciones
EcoFest propone dos días de gastronomía saludable y arte en el Parque Guillermina

La feria se realizará el 13 y 14 de diciembre. Habrá actividades abiertas al público, como clases de cocina, música, charlas y actividades familiares.

ECOFEST. El Parque Guillermina será sede de dos días de actividades vinculadas a alimentación, ambiente y música, con entrada libre. / INSTAGRAM @ecofest.tuc
El 13 y 14 de diciembre, el Parque Guillermina, ubicado en la avenida Mate de Luna al 4100, se transformará en el punto de encuentro para quienes buscan comer mejor, descubrir nuevas experiencias y conectar con emprendimientos locales. Es que llega EcoFest, una feria tucumana dedicada a la alimentación consciente, el bienestar y el cuidado del ambiente. La propuesta combina clases, charlas, cocina en directo, música y actividades para todas las edades.

El acontecimiento contará con figuras reconocidas de la cocina saludable como Pablo Martín; voces locales de la nutrición; propuestas artísticas; patio gastronómico con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten, y un espacio de eco-canje para sumar hábitos más sostenibles. Para quienes buscan plan, aire libre y nuevas ideas para cerrar el año, esta edición llega con una grilla cargada de actividades.

Lo más destacado del sábado 13

La jornada del sábado comenzará a las 17.30 horas con una clase de yoga abierta al público,organizada por la Fundación Yoga y Plenitud de Vida. A las 18, la banda Jazzper ofrecerá un set de jazz que acompañará los primeros recorridos por el predio.

A las 18.45, el chef Diego La Ruffa y la nutricionista Yasmin Merhej presentarán "El binomio perfecto", una propuesta centrada en cocina y prevención de diabetes. Más tarde, cerca de las 20.05, Pablo Martín dará una de las clases más esperadas, con técnicas y recetas orientadas a una alimentación saludable y accesible.

Desde las 21.45, Anthony Santos y Yasmin Merhej desarrollarán un espacio dedicado a construir una alimentación completa y equilibrada. A las 22.45 se sumarán los Cocineros Tucumanos con "La berenjena y yo", una propuesta con recetas sencillas y sabores locales. El cierre del sábado estará a cargo de la Banda Municipal.

Programación del domingo 14

El domingo abrirá en el mismo horario del sábado con una charla sobre agroecología a cargo del ingeniero agrónomo Luis Olea. A las 18, el Mago Donald ofrecerá un show familiar pensado para quienes asistan con chicos y chicas. A partir de las 19, Luciana Contreras y Carolina Viola desarrollarán "Fermentos que transforman", una actividad que combina ciencia, bienestar y cocina

A las 19.55 será el turno de la chef Adriana Duarte con una clase dedicada a la cocina sin gluten. A las 20.20, Lucho Hoyos presentará un momento musical de folclore antes del tramo final de actividades culinarias. Desde las 21.30, Cocineros Tucumanos volverán al escenario con su propuesta centrada en la berenjena.

Más tarde, a las 22.30, Pablo Martín dará su segunda clase del fin de semana, con recetas prácticas orientadas a una alimentación más integral. La feria cerrará con una presentación de Late, una combinación de percusión, voces y música electrónica.

EcoFest no es sólo una feria gastronómica: reúne educación, arte, juegos, propuestas sustentables y emprendedores que apuestan por hábitos más conscientes. Además, ofrece un patio gastronómico accesible y variado, una zona de eco-canje para reducir residuos, y espacios seguros para que niñas y niños jueguen mientras los adultos recorren los stands. Es un plan completo y gratuito para aprender; probar nuevas recetas; escuchar música; descubrir productos locales y conectar con personas que buscan vivir mejor.

