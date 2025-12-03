EcoFest propone dos días de gastronomía saludable y arte en el Parque Guillermina

El 13 y 14 de diciembre, el Parque Guillermina, ubicado en la avenida Mate de Luna al 4100, se transformará en el punto de encuentro para quienes buscan comer mejor, descubrir nuevas experiencias y conectar con emprendimientos locales. Es que llega EcoFest, una feria tucumana dedicada a la alimentación consciente, el bienestar y el cuidado del ambiente. La propuesta combina clases, charlas, cocina en directo, música y actividades para todas las edades.