El desfile “Diversidad en la pasarela” aspira a derribar prejuicios sobre personas con discapacidad

La institución Mosaicos de Vida, cuya misión es ponerse al servicio de la persona con discapacidad y su familia con un plan de tratamiento terapéutico integral y comunitario, está organizando su próximo evento de impacto social. El desfile "Las 4 estaciones del deseo" está programado para el jueves 11 de diciembre en el Salón Casa del Bicentenario ubicado en Adolfo de la Vega 505, de 18.30 a 21 horas. Todavía se está a tiempo de participar de esta actividad puesto que Mosaicos de Vida busca la colaboración de casas de ropa masculina.