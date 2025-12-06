El desfile “Diversidad en la pasarela” aspira a derribar prejuicios sobre personas con discapacidad

La institución Mosaicos de Vida, cuya misión es ponerse al servicio de la persona con discapacidad y su familia con un plan de tratamiento terapéutico integral y comunitario, está organizando su próximo evento de impacto social. El desfile "Las 4 estaciones del deseo" está programado para el jueves 11 de diciembre en el Salón Casa del Bicentenario ubicado en Adolfo de la Vega 505, de 18.30 a 21 horas. Todavía se está a tiempo de participar de esta actividad puesto que Mosaicos de Vida busca la colaboración de casas de ropa masculina.
El objetivo del desfile es generar un espacio artístico, cultural y social que visibilice el potencial creativo y expresivo de los concurrentes de Mosaicos de Vida. Este proyecto promueve la reflexión sobre los deseos físicos, y el derecho al placer y a la expresión alineado con los principios de la educación sexual integral. Además, estimula la deconstrucción de estereotipos y prejuicios capacitantes. Mosaicos de Vida aspira a fomentar una nueva conciencia social acerca de las personas con discapacidad.
La estructura del desfile incluye cuatro pasadas temáticas que reflejan las estaciones del año (primavera, verano, otoño e invierno), además de shows artísticos intermedios y un cierre colectivo. La primavera incluirá estilos sport y urbanos; el verano, trajes ligeros y telas frescas; el otoño, estilos urbanos sofisticados y gamas tierra, y el invierno, abrigos conceptuales y siluetas voluminosas. Este es el segundo desfile de esta magnitud pensado por y para personas con discapacidad que se realiza en la provincia.
Post Instagram
Buscan el apoyo de casas de ropa masculina
Mosaicos de Vida señaló que una forma de apoyo es sumarse como local de indumentaria en el desfile. Se busca específicamente colaborar con casas de ropa masculina interesadas en prestar sus prendas para las distintas estaciones.
Quienes deseen formar parte de esta iniciativa, ya sea sumándose como auspiciantes con una contribución económica o como locales de indumentaria, pueden comunicarse al (0381) 234-3898 o dirigirse a J.B. Alberdi al 320, San Miguel de Tucumán. Al colaborar, las marcas pueden solicitar la difusión de su logo o material publicitario en las redes de la institución previamente al evento. Otra forma de colaborar es con productos para sorteos.
La participación de la comunidad es esencial para que este espacio, que reafirma la presencia, el deseo y el derecho a ocupar y transformar el espacio público, logre su máximo alcance. Mosaicos de Vida busca fortalecer su "escuela de humanidad" donde cada persona puede descubrir su don y su valor.