Metalúrgicos: la UOM cerró su paritaria anual y así quedará el nuevo esquema salarial

Base de cálculo para la próxima paritaria

Con la mirada puesta en abril de 2026, las partes acordaron un valor técnico que servirá como base para iniciar la negociación del próximo período. A partir del 1° de abril de 2026, el valor hora de la categoría ingresante de la Rama 17 será de $4.313,43, a partir del cual se determinarán proporcionalmente los salarios de todas las categorías del convenio 260/75.