Metalúrgicos: la UOM cerró su paritaria anual y así quedará el nuevo esquema salarial

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) selló el acta acuerdo de la paritaria correspondiente al período abril 2025–marzo 2026, dando por finalizada una negociación que venía cargada de tensiones internas y cruces con el sector empresario.
El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, y comenzará a aplicarse una vez que sea homologado por el Ministerio de Trabajo.
El documento -firmado por el secretario general Abel Furlán, el cuerpo paritario del gremio y los representantes de ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA- alcanza a los trabajadores de la Rama 17 y al conjunto de la actividad metalmecánica, con excepción de los siderúrgicos de la Rama 21.
Los aumentos: cuotas fijas y subas remunerativas
El acuerdo establece una combinación de montos no remunerativos y porcentajes remunerativos que se aplicarán de manera escalonada hasta marzo de 2026. Los incrementos definidos son los siguientes:
Octubre 2025: $35.000 no remunerativos
Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos
Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos
Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos
Febrero 2026: $25.000 no remunerativos
Marzo 2026: $35.000 no remunerativos
Valor hora
Desde el 1° de noviembre 2025: $3.942,63
Desde el 1° de enero 2026: $4.108,22
Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR)
Como piso salarial garantizado –que contempla todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, excepto horas extras– se fijaron los siguientes montos mensuales:
Octubre 2025: $949.608
Noviembre 2025: $964.651
Diciembre 2025: $987.791
Enero 2026: $1.004.438
Febrero 2026: $1.016.008
Marzo 2026: $1.036.390
Base de cálculo para la próxima paritaria
Con la mirada puesta en abril de 2026, las partes acordaron un valor técnico que servirá como base para iniciar la negociación del próximo período. A partir del 1° de abril de 2026, el valor hora de la categoría ingresante de la Rama 17 será de $4.313,43, a partir del cual se determinarán proporcionalmente los salarios de todas las categorías del convenio 260/75.
Si para el 15 de abril de 2026 no hubiera un nuevo acuerdo, ese monto pasará automáticamente a constituir el salario básico hora real.
Cláusula de revisión
El convenio incorpora una revisión a partir del 15 de marzo de 2026, instancia en la que sindicatos y cámaras empresarias evaluarán la conclusión del período paritario.