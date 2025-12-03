La advertencia de Dan Carter a Los Pumas tras el sorteo del Mundial 2027

La Copa del Mundo de Australia 2027 comenzó a tomar forma con la confirmación de los grupos, y Los Pumas ya conocen a sus rivales de la primera fase: Fiji, España y Canadá integrarán el exigente Grupo C junto al seleccionado dirigido por Felipe Contepomi. Apenas terminado el sorteo, tres voces de peso del rugby internacional analizaron el panorama argentino: Dan Carter, James Slipper y Tim Horan. Entre ellos, fue el exback de los All Blacks quien dejó la advertencia más clara.