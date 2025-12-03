La advertencia de Dan Carter a Los Pumas tras el sorteo del Mundial 2027

La Copa del Mundo de Australia 2027 comenzó a tomar forma con la confirmación de los grupos, y Los Pumas ya conocen a sus rivales de la primera fase: Fiji, España y Canadá integrarán el exigente Grupo C junto al seleccionado dirigido por Felipe Contepomi. Apenas terminado el sorteo, tres voces de peso del rugby internacional analizaron el panorama argentino: Dan Carter, James Slipper y Tim Horan. Entre ellos, fue el exback de los All Blacks quien dejó la advertencia más clara.
Para Carter, el principal foco de atención para Los Pumas estará puesto en Fiji, un equipo que en los últimos años consiguió mostrar un crecimiento sostenido, y que viene de alcanzar los cuartos de final en Francia 2023. El histórico apertura neozelandés no dudó en remarcar el peligro que representan los oceánicos.
“Mantengamos un ojo en Fiji también. Sabemos el talento que pueden tener y cómo juegan a este deporte. Si miramos las últimas Copas del Mundo, sabemos que son ese equipo que puede poner en aprietos a otras naciones top si están en un buen día. Seguramente apuntarán al juego argentino y buscarán dar el golpe ahí”, expresó.
La mirada australiana aportó, a su vez, un matiz diferente. James Slipper, pilar histórico de los Wallabies, destacó el presente de Argentina y el nivel al que llegó en los últimos años. Su valoración fue contundente.
“Lo que venimos diciendo de Argentina los últimos años: son una nación Tier 1 ya consolidada, hoy en día pueden vencer a cualquiera. No es sólo cómo juegan este juego, sino la pasión que ponen también. Fiji, España, Canadá... creo que el duelo con Fiji va a ser muy atrapante y excitante para ver”, explicó.
Por su parte, Tim Horan, doble campeón del mundo con Australia, aportó una mirada centrada en la identidad que Argentina desarrolló en los últimos años. El ex centro subrayó el crecimiento del seleccionado no solo en resultados, sino en madurez competitiva y en su relación con los grandes torneos.
“Argentina ama jugar las Copas del Mundo y así será en Australia en los próximos dos años. Porque vimos lo que pasó este año cuando vinieron a jugar por el Rugby Championship. Los fans son increíbles y Felipe Contepomi entiende el juego, y ahora están jugando un gran rugby también fuera de casa. Se potencian cuando juegan de locales, pero también lo hacen cuando afrontan un test match”, afirmó.
Horan también destacó la influencia del ciclo anterior en el proceso actual. “Debemos darle crédito también a Michael Cheika. En el tiempo en el que estuvo con Argentina en la Copa del Mundo 2023, sentó una base grandiosa y una gran cultura y por eso hoy están sextos en el ranking mundial”, dijo.