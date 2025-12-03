Secciones
Agenda de TV del miércoles: juegan Athletic Bilbao-Real Madrid y Arsenal-Brentford

Inter-Venezia se enfrentan por la Copa de Italia y Union Berlin-Bayern Munich lo harán por la Copa de Alemania.

DE CERCA. Con Mbappé como carta ganadora, Real Madrid irá a Bilbao a buscar el triunfo que lo mantenga como escolta de Barcelona. DE CERCA. Con Mbappé como carta ganadora, Real Madrid irá a Bilbao a buscar el triunfo que lo mantenga como escolta de Barcelona. FOTO TOMADA DE X.COM/REALMADRID
Hace 1 Hs

Copa de Italia

Octavos de Final

11: Atalanta-Genoa (DSports+)

14: Napoli-Cagliari (DSports+)

17: Inter-Venezia (DSports)

FIH World Cup Jr Femenino

13.30: Nueva Zelanda-Uruguay (ESPN)

Copa de Alemania

Octavos de Final

14: Bochum-Stuttgart (Disney+)

16.45: Union Berlin-Bayern Munich (Disney+)

Liga de España

15: Athletic Bilbao-Real Madrid (ESPN)

Premier League

16.30: Arsenal-Brentford (ESPN 2)

16.30: Wolverhampton-Nottingham Forest (Disney+)

16.30: Brighton-Aston Villa (Disney+)

16.30: Burnley-Crystal Palace (Disney+)

17.15: Leeds-Chelsea (ESPN)

17.15: Liverpool-Sunderland (Disney+)

Liga Nacional

22: Ferro-Unión Santa Fe (TyC Sports)

Ciclismo en Banda del Río Salí: Olarte ganó la elite en una prueba vibrante

