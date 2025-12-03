Agenda de TV del miércoles: juegan Athletic Bilbao-Real Madrid y Arsenal-Brentford

Copa de Italia
Octavos de Final
11: Atalanta-Genoa (DSports+)
14: Napoli-Cagliari (DSports+)
17: Inter-Venezia (DSports)
FIH World Cup Jr Femenino
13.30: Nueva Zelanda-Uruguay (ESPN)
Copa de Alemania
Octavos de Final
14: Bochum-Stuttgart (Disney+)
16.45: Union Berlin-Bayern Munich (Disney+)
Liga de España
15: Athletic Bilbao-Real Madrid (ESPN)
Premier League
16.30: Arsenal-Brentford (ESPN 2)
16.30: Wolverhampton-Nottingham Forest (Disney+)
16.30: Brighton-Aston Villa (Disney+)
16.30: Burnley-Crystal Palace (Disney+)
17.15: Leeds-Chelsea (ESPN)
17.15: Liverpool-Sunderland (Disney+)
Liga Nacional
22: Ferro-Unión Santa Fe (TyC Sports)