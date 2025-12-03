¿Cuándo se anunciará el fixture y en qué ciudades jugarán Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027?

La entidad que regula el rugby internacional anunciará el fixture oficial el 3 de febrero de 2026, un día clave para todos los equipos que participarán en la competición. Será entonces cuando Los Pumas conocerán el orden de sus encuentros, los días de descanso y la distribución exacta de sus sedes, un aspecto que influye directamente en la planificación deportiva, física y logística de cada delegación.