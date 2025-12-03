Secciones
DeportesRugby

¿Cuándo se anunciará el fixture y en qué ciudades jugarán Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027?

World Rugby confirmó que el calendario oficial se difundirá el 3 de febrero de 2026, fecha en la que quedará ordenado el camino del seleccionado argentino. El certamen se disputará en siete sedes australianas.

AGENDA EN ESPERA. El organismo internacional revelará el cronograma completo del Mundial el 3 de febrero de 2026. AGENDA EN ESPERA. El organismo internacional revelará el cronograma completo del Mundial el 3 de febrero de 2026.
Hace 3 Hs

Después del sorteo que definió la composición de los seis grupos para el Mundial de Rugby 2027, la siguiente pregunta que empezó a circular en el ambiente ovalado es ¿cuándo se sabrá el calendario completo de partidos y en qué ciudades jugará cada seleccionado? World Rugby ya puso fecha y lugar en la agenda.

La entidad que regula el rugby internacional anunciará el fixture oficial el 3 de febrero de 2026, un día clave para todos los equipos que participarán en la competición. Será entonces cuando Los Pumas conocerán el orden de sus encuentros, los días de descanso y la distribución exacta de sus sedes, un aspecto que influye directamente en la planificación deportiva, física y logística de cada delegación.

El Mundial que organizará Australia contará con un mapa amplio y diverso donde habrá siete ciudades anfitrionas. Los partidos se repartirán entre Perth, Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Sídney y Townsville, una apuesta que busca ampliar el alcance del torneo.

Con los grupos ya definidos (Argentina integrará el Grupo C junto a Fiji, España y Canadá), la espera por el calendario será el próximo paso del proceso. El fixture permitirá empezar a proyectar la exigencia de cada tramo, el tiempo entre partidos y las distancias que deberá recorrer el plantel.

Para los cuerpos técnicos y los jugadores, el 3 de febrero de 2026 marcará el verdadero comienzo del camino hacia Australia. Para los hinchas, será el momento de empezar a imaginar cómo, cuándo y dónde vivir el próximo Mundial.

Cómo quedaron los grupos del Mundial 2027

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue

Temas AustraliaLos PumasAll BlacksFelipe ContepomiSpringboksPablo MateraArgentinaThomas Gallo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

El posible camino de Los Pumas en Australia 2027: cómo podrían quedar las llaves con el nuevo formato del Mundial

El posible camino de Los Pumas en Australia 2027: cómo podrían quedar las llaves con el nuevo formato del Mundial

¿Cómo rindieron Los Pumas en cada fase de grupos del Mundial de Rugby?

¿Cómo rindieron Los Pumas en cada fase de grupos del Mundial de Rugby?

Cómo será el sorteo del Mundial 2026: formato, reglas, distribución de bombos y las curiosidades que lo hacen único

Cómo será el sorteo del Mundial 2026: formato, reglas, distribución de bombos y las curiosidades que lo hacen único

Debate por la verificación digital de edad para entrar a plataformas y páginas de internet

Debate por la verificación digital de edad para entrar a plataformas y páginas de internet

Lo más popular
Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”
1

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

La avanzada de los gauchos del norte
2

La avanzada de los gauchos del norte

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026
3

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?
4

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado
5

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán
6

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Conmoción en el fútbol nacional: falleció un entrenador del ascenso tras una repentina enfermedad

Conmoción en el fútbol nacional: falleció un entrenador del ascenso tras una repentina enfermedad

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

El posible camino de Los Pumas en Australia 2027: cómo podrían quedar las llaves con el nuevo formato del Mundial

El posible camino de Los Pumas en Australia 2027: cómo podrían quedar las llaves con el nuevo formato del Mundial

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Comentarios