¿Cuándo se anunciará el fixture y en qué ciudades jugarán Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027?

Después del sorteo que definió la composición de los seis grupos para el Mundial de Rugby 2027, la siguiente pregunta que empezó a circular en el ambiente ovalado es ¿cuándo se sabrá el calendario completo de partidos y en qué ciudades jugará cada seleccionado? World Rugby ya puso fecha y lugar en la agenda.
La entidad que regula el rugby internacional anunciará el fixture oficial el 3 de febrero de 2026, un día clave para todos los equipos que participarán en la competición. Será entonces cuando Los Pumas conocerán el orden de sus encuentros, los días de descanso y la distribución exacta de sus sedes, un aspecto que influye directamente en la planificación deportiva, física y logística de cada delegación.
El Mundial que organizará Australia contará con un mapa amplio y diverso donde habrá siete ciudades anfitrionas. Los partidos se repartirán entre Perth, Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Sídney y Townsville, una apuesta que busca ampliar el alcance del torneo.
Con los grupos ya definidos (Argentina integrará el Grupo C junto a Fiji, España y Canadá), la espera por el calendario será el próximo paso del proceso. El fixture permitirá empezar a proyectar la exigencia de cada tramo, el tiempo entre partidos y las distancias que deberá recorrer el plantel.
Para los cuerpos técnicos y los jugadores, el 3 de febrero de 2026 marcará el verdadero comienzo del camino hacia Australia. Para los hinchas, será el momento de empezar a imaginar cómo, cuándo y dónde vivir el próximo Mundial.
Cómo quedaron los grupos del Mundial 2027
Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong
Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania
Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá
Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal
Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa
Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue