¿Cómo les fue a Los Pumas ante sus rivales del Grupo C y qué se puede esperar en el Mundial de Rugby 2027?

El sorteo del Mundial 2027 dejó a Argentina en un grupo exigente. Fiji, España y Canadá serán los rivales de la fase inicial en Australia. La particularidad es que, en toda la historia del torneo, Los Pumas solo enfrentaron a uno de ellos en una fase de grupos. El resto será terreno completamente nuevo.
Fiji, un presente que impone respeto
La única vez que Argentina jugó contra Fiji en un Mundial fue en 1987, la edición inaugural, con derrota por 29-8. Esa actuación quedó lejos en el tiempo, pero el seleccionado del Pacífico llega hoy con un perfil dinámico, físico, imprevisible y con resultados que lo respaldan. En Francia 2023 regresaron a los cuartos de final, algo que no lograban desde 2007, y su evolución se nota en números y en identidad.
Además, Fiji lleva nueve participaciones mundialistas y suma un recorrido cada vez más consistente con tres clasificaciones a cuartos, casi cien tries apoyados en su historia y un crecimiento sostenido que los mantiene dentro del top 10 del ranking. Con Mick Byrne como entrenador y Tevita Ikanivere como capitán, serán el obstáculo más duro del Grupo C.
España, un rival completamente nuevo
España llega con una historia mucho más breve ya que solo jugó un Mundial, en 1999, y no consiguió triunfos ni tries. Aun así, su participación en Australia 2027 representa un salto enorme, porque vuelve a la escena global tras ganar su lugar en el Campeonato Europeo de 2025. Nunca se cruzó con Los Pumas en una Copa del Mundo.
Su realidad actual es distinta a la de hace 25 años. Con el argentino Pablo Bouza como entrenador y Álvaro García Albo como capitán, buscará mostrarse competitivo en un torneo donde todavía no tiene una tradición marcada. España tampoco registra enfrentamientos mundialistas con grandes potencias como Nueva Zelanda, Francia o Irlanda, lo que vuelve su presencia en esta edición un capítulo completamente nuevo.
Canadá, un histórico que regresa con perfil bajo
Canadá, a diferencia de España, sí tiene continuidad en Mundiales. Jugó nueve ediciones y en 1991 llegó a los cuartos, su actuación más recordada. Sin embargo, en fase de grupos nunca enfrentó a Argentina, por lo que también será un duelo inédito.
Su última participación fue en 2019 y su presente es más modesto que el de décadas anteriores. El equipo, dirigido por Steve Meehan y liderado por Lucas Rumball, mantiene la experiencia de haber compartido zona con gigantes como Sudáfrica y Nueva Zelanda, pero hoy aparece más lejos del protagonismo internacional. Ocupa el puesto 25 del ranking y llega con la necesidad de reconstruir su identidad competitiva.
Más allá de los nombres, Los Pumas llegan a este Mundial con un estatus que nunca habían tenido. Por primera vez fueron cabeza de serie, una señal del lugar que ocupan hoy en el rugby internacional. El cruce con Fiji marcará el tono de la zona, mientras que España y Canadá representan desafíos diferentes, más ligados a la concentración y a la consistencia que a la jerarquía del rival.
El Grupo C ofrece variedad de estilos, historias muy diferentes y la oportunidad de que Argentina tome impulso desde el inicio. Con un rival consolidado, uno emergente y otro histórico que busca recuperar terreno, el seleccionado tendrá que combinar inteligencia y rigor para instalarse en la próxima ronda con confianza.
En Australia 2027, incluso antes de que empiece la acción, el camino ya anticipa intensidad. Y también una buena medida de cuánto puede dar este equipo.
Cómo quedaron los grupos del Mundial 2027
Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong
Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania
Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá
Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal
Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa
Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue