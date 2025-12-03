¿Cómo les fue a Los Pumas ante sus rivales del Grupo C y qué se puede esperar en el Mundial de Rugby 2027?

Fiji, un presente que impone respeto

La única vez que Argentina jugó contra Fiji en un Mundial fue en 1987, la edición inaugural, con derrota por 29-8. Esa actuación quedó lejos en el tiempo, pero el seleccionado del Pacífico llega hoy con un perfil dinámico, físico, imprevisible y con resultados que lo respaldan. En Francia 2023 regresaron a los cuartos de final, algo que no lograban desde 2007, y su evolución se nota en números y en identidad.