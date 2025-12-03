¿Cómo rindieron Los Pumas en cada fase de grupos del Mundial de Rugby?

El recorrido empieza en Australia/Nueva Zelanda 1987, el primer Mundial de la historia, al que Argentina llegó con el impulso del empate épico ante los All Blacks en Ferro dos años antes. En la fase inicial, los locales fueron demasiado y terminó en derrota 46-15, seguida por un 28-9 ante Fiji. La alegría llegó frente a Italia, con un 25-16 que significó el primer triunfo argentino en una Copa del Mundo. Hugo Porta fue el goleador y Juan Lanza terminó como tryman de aquel plantel que dio el puntapié inicial.