Mundial de Rugby 2027: qué rivales pueden tocarle a Los Pumas y cuál sería el escenario más desafiante

La selección argentina de rugby está a horas de dar el primer paso rumbo al Mundial 2027. Después de cumplir el objetivo de terminar el año entre los seis mejores del ranking, Los Pumas llegarán como cabeza de serie al sorteo que se realizará este miércoles en Sydney. El equipo conducido por Felipe Contepomi aguarda un cuadro que le permita transitar una fase de grupos favorable y proyectar un avance sólido hacia los playoffs. La esperanza, una vez más, se mezcla con esa cuota inevitable de azar que define cada mundial.