Mundial de Rugby 2027: qué rivales pueden tocarle a Los Pumas y cuál sería el escenario más desafiante

Argentina esquivará a las potencias del Bombo 1, pero puede encontrarse con Australia o Samoa en un inicio áspero.

EN ACCIÓN. Mateo Carreras se transformó en una de las figuras de Los Pumas en este último tiempo. EN ACCIÓN. Mateo Carreras se transformó en una de las figuras de Los Pumas en este último tiempo.
Hace 2 Hs

La selección argentina de rugby está a horas de dar el primer paso rumbo al Mundial 2027. Después de cumplir el objetivo de terminar el año entre los seis mejores del ranking, Los Pumas llegarán como cabeza de serie al sorteo que se realizará este miércoles en Sydney. El equipo conducido por Felipe Contepomi aguarda un cuadro que le permita transitar una fase de grupos favorable y proyectar un avance sólido hacia los playoffs. La esperanza, una vez más, se mezcla con esa cuota inevitable de azar que define cada mundial.

El torneo será el primero en la historia con 24 selecciones, divididas en seis grupos de cuatro. Avanzarán los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros, esquema que agrega un partido de eliminación directa y mantiene la exigencia de jugar siete encuentros para alcanzar las semifinales. Los bombos se determinaron según el ranking y los Pumas integrarán el Bombo 1 junto a Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda y Francia, lo que garantiza evitar a esos gigantes en la instancia inicial.

El Bombo 2 presenta las amenazas más serias para la Argentina, con Australia como rival más complejo por su condición de local y su crecimiento reciente. Escocia aparece apenas un escalón por debajo, mientras que Fiji, Italia, Gales y Japón también representan desafíos atendibles. En el Bombo 3 figuran Georgia, España, Estados Unidos, Uruguay, Chile y Tonga; y en el Bombo 4, Samoa, Portugal, Rumania, Canadá, Zimbabwe y Hong Kong, este último como debutante absoluto en Copas del Mundo.

El sorteo se transmitirá en vivo por la cuenta de YouTube de World Rugby, RugbyPass TV y ESPN. Participarán como anfitriones el presidente de World Rugby, Brett Robinson, el ex All Black Dan Carter y representantes de la selección local. El procedimiento comenzará con el Bombo 4 y continuará de manera ascendente hasta llegar al 1, completando un fixture que se anunciará de forma definitiva el 3 de febrero. Australia tiene garantizado iniciar el certamen en el Grupo A y disputar el partido inaugural en Perth.

El mejor y el peor escenario posible

Para Los Pumas, un grupo ideal podría contener a Japón, Chile y Hong Kong; mientras que el panorama más áspero incluiría a Australia, Georgia y Samoa. 

Sin embargo, la historia demuestra que la suerte no siempre acompaña: en 2011, pese a haber sido cabeza de serie, la Argentina terminó en un verdadero “grupo de la muerte” con Inglaterra y Escocia. Hoy, tras un año en el que acumuló triunfos valiosos ante potencias y consolidó su evolución, el seleccionado llega con bases firmes y dos temporadas por delante para reforzar un proyecto que apunta alto. El azar hará su parte; el resto dependerá del equipo.

