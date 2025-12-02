San Martín rumbo al cambio de mando: reuniones, números y decisiones que ordenarán el ciclo Mirkin

Los teléfonos no dejaron de sonar en las últimas horas en la comisión directiva de San Martín encabezada por Oscar Mirkin, que atraviesa una agenda frenética mientras ultima los detalles para la asunción formal de este jueves a las 17, en La Ciudadela. El acto, que contará con la presencia del presidente saliente Rubén Moisello para el traspaso de mando, marcará el inicio oficial de la nueva gestión y contará con las figuras centrales de la nueva estructura dirigencial: el propio Mirkin, el vicepresidente primero Rafael Ponce de León, el vicepresidente segundo Nicolás Nasrallah, el secretario Ernesto Baaclini, el tesorero Manuel Núñez Ingrao y el vocal Gerónimo García Mirkin, entre otros. Cada uno de ellos participa desde hace días en reuniones constantes en distintos bares del microcentro, donde definen los pasos finales del traspaso institucional, como el cargo que tendrá cada actor y los ejes de trabajo que regirán el comienzo del ciclo.
Uno de los objetivos inmediatos pasa por recibir, ordenar y revisar la documentación económica que dejará la comisión saliente. En la mesa chica insisten en que no habrá auditorías formales, aunque sí buscan tener “todos los números sobre la mesa” para iniciar la gestión sin zonas grises y con un diagnóstico preciso del estado financiero del club. La prioridad es comenzar a trabajar desde el primer día con un panorama claro, especialmente en los rubros que impactan de manera directa en la estructura deportiva y en el funcionamiento del Complejo.
En esa línea, Nasrallah se convirtió en uno de los engranajes más activos del armado previo. El dirigente mantiene contacto permanente con referentes del complejo “Natalio Mirkin” para interiorizarse sobre la actualidad de las distintas disciplinas -hockey, básquet, vóley- y, a la vez, conocer la situación laboral de los trabajadores que se desempeñan en el predio. La intención es trazar un mapa completo que permita iniciar la transición sin sobresaltos y con decisiones rápidas en las áreas que requieran atención inmediata.
Una vez superado el acto de asunción, la nueva comisión presentará oficialmente a Facundo Pérez Castro como director deportivo de San Martín. El ex jugador será la pieza central de la reestructuración: estará a cargo del fútbol profesional y también de las formativas, la Liga y las divisiones inferiores que compiten en AFA. Radicado en Buenos Aires, Pérez Castro tiene previsto llegar este jueves para participar del acto y comunicar el diagnóstico preliminar del plantel, así como los lineamientos del modelo deportivo que se implementará desde 2026.
Bajas en el plantel
Mientras la dirigencia ajusta los últimos detalles del traspaso, el plantel profesional regresó a los entrenamientos bajo las órdenes de Mariano Campodónico. El técnico condujo la práctica en un contexto marcado por novedades importantes, especialmente en el rubro bajas. Una de ellas fue la salida de Nahuel Cainelli, quien firmó su rescisión y dejó de ser jugador de San Martín. El volante, que había llegado desde Estudiantes de Río Cuarto, disputó 25 partidos en la última temporada y brindó una asistencia en el empate 2-2 contra San Miguel, por la fecha 34 de la Primera Nacional. Su salida se suma a la depuración que atraviesa el equipo desde la transición electoral (ya son ocho bajas) y que será clave en el armado del nuevo proyecto.
A la par, la ausencia de Matías García en el entrenamiento encendió una señal de interrogantes. El mediocampista no se presentó en el regreso y, hasta el momento, se desconocen los motivos: podría tratarse de una situación personal o de una decisión vinculada a su futuro deportivo. Desde el cuerpo técnico y la dirigencia mantuvieron cautela, a la espera de una confirmación oficial que permita comprender el cuadro completo.
Otro de los casos que podrían resolverse en las próximas horas son los de Leonardo Monje y Juan Cruz Esquivel. El volante cordobés, que había continuado en el plantel después de un 2024 irregular y con la expectativa de sumar más minutos, no logró consolidarse en la rotación y podría buscar continuidad en otro club. Su salida se terminaría de definir en el transcurso del día, como parte de la reconfiguración del plantel. Mientras que el delantero es seguido de cerca por Quilmes, y a través de una gestión del ex presidente del “Cervecero” Aníbal Fernández, se podría cerrar el arribo del futbolista, cuyo pase pertenece a Tigre.
La sucesión de bajas no sorprende en el entorno dirigencial: forma parte del proceso técnico-deportivo que demanda el final del torneo y el inicio del nuevo modelo institucional que impulsará Mirkin y su equipo. La lista de movimientos -entre salidas consensuadas, contratos terminados y situaciones individuales por resolver- será uno de los primeros insumos que analizará Pérez Castro.
Lo que se viene
En paralelo, la dirigencia mantiene el foco en construir una transición ordenada y en activar los primeros pasos de un ciclo que promete cambios profundos. La asunción del jueves no será apenas un acto protocolar: será el punto de partida de una reconfiguración estructural que buscará devolverle al club estabilidad, identidad futbolística y una planificación sostenida.