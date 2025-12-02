San Martín rumbo al cambio de mando: reuniones, números y decisiones que ordenarán el ciclo Mirkin

Los teléfonos no dejaron de sonar en las últimas horas en la comisión directiva de San Martín encabezada por Oscar Mirkin, que atraviesa una agenda frenética mientras ultima los detalles para la asunción formal de este jueves a las 17, en La Ciudadela. El acto, que contará con la presencia del presidente saliente Rubén Moisello para el traspaso de mando, marcará el inicio oficial de la nueva gestión y contará con las figuras centrales de la nueva estructura dirigencial: el propio Mirkin, el vicepresidente primero Rafael Ponce de León, el vicepresidente segundo Nicolás Nasrallah, el secretario Ernesto Baaclini, el tesorero Manuel Núñez Ingrao y el vocal Gerónimo García Mirkin, entre otros. Cada uno de ellos participa desde hace días en reuniones constantes en distintos bares del microcentro, donde definen los pasos finales del traspaso institucional, como el cargo que tendrá cada actor y los ejes de trabajo que regirán el comienzo del ciclo.