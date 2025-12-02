Violento y repugnante episodio en Chile: un hombre desnudo frenó el tránsito y atacó a un auto argentino

Un insólito y peligroso episodio ocurrió en la ruta internacional 255 de Chile, donde un hombre completamente desnudo y en aparente estado de ebriedad caminaba por el medio del asfalto y se arrojaba contra los vehículos que transitaban por el corredor que une Río Gallegos con Punta Arenas.
Un hombre desnudo caminó varios kilómetros por la ruta e intentó subirse a autos y camiones
El hecho se registró a la altura del kilómetro 58, al norte de Punta Arenas. Varios conductores advirtieron la presencia del hombre, quien caminaba desorientado por la ruta, obligando a maniobras bruscas y frenadas de emergencia para evitar atropellarlo.
Videos grabados por automovilistas mostraron al individuo —de nacionalidad chilena— saltando sobre el capó de un auto e intentando colgarse de la puerta de un camión en movimiento. La escena, grabada desde distintos ángulos, se viralizó rápidamente en redes sociales.
Ataque a un auto argentino y rotura del parabrisas
La situación escaló cuando el hombre tomó una piedra y la arrojó contra un vehículo en el que viajaban dos argentinos, provocando la rotura del parabrisas. El ataque derivó en imputaciones por daños a la propiedad.
Todo ocurrió en una zona conocida por sus temperaturas extremas, lo que generó aún más sorpresa entre los conductores que presenciaron el episodio.
Detención por parte de Carabineros de Monte Aymond
Ante múltiples llamadas de alerta, personal de Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond se dirigió al lugar y logró interceptar al hombre a pocos kilómetros de donde había sido visto por primera vez. Según informaron, presentaba un alto grado de agresividad y estaba “totalmente fuera de control” producto del estado etílico.
“El comportamiento temerario del sujeto obligó a varios conductores a detenerse repentinamente para evitar un accidente”, señalaron desde la policía chilena.
El hombre, de unos 50 años, fue reducido y trasladado primero a una unidad policial y luego a Punta Arenas para constatar lesiones.
Quedó detenido por desórdenes públicos y daños materiales
De acuerdo con fuentes locales, el acusado permanece detenido por desórdenes públicos y daños materiales, y espera su presentación ante la Justicia chilena.