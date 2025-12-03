El comercio y el avance de la informalidad

Tal como planteó en la nota “El comercio advierte sobre el avance de la informalidad en Tucumán” la titular de la Cámara de Comercio, Gabriela Coronel, describió que hay competencia desigual con la apertura indiscriminada de importaciones, la actualización de alquileres y la presión impositiva. Dentro de las cuatro avenidas han sido relevados unos 7.500 locales, de acuerdo con la Cámara. En ese marco, hay casos de comerciantes que pasaron de pagar $2,5 millones a $5 millones, según el relevamiento privado. Además, sólo en el microcentro capitalino hay 35 ferias, además de los locales en El Bajo y los denominados “chinos” que operan con horarios y prácticas que el comercio registrado no puede replicar, según definió Coronel. La Cámara de Comercio nacional ha descripto, por ejemplo, el aumento exponencial en las importaciones en electrodomésticos, mayormente desde China. Los lavarropas automáticos pasaron de 51.000 unidades en 2023 a 916.000 en lo que va de 2025, y las heladeras de 76.000 en 2023 a 771.000 en 2025. Esto plantea una situación muy negativa para los productores locales, que compiten en desventaja debido a los costos estructurales -por ejemplo, tasas e impuestos- que tienen que afrontar.