Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán

Datos para planificar

Herrera detalló algunos de los parámetros que se cargan en la aplicación. Enumeró la altura, el diámetro y el estado fitosanitario. Indicó que esa información resulta clave para definir intervenciones. “Porque eso es muy importante para la Dirección de Arbolado, para poder intervenir, ya sea con una poda de mantenimiento o algunas extracciones que sean necesarias”, explicó y añadió que cada registro incluye un diagnóstico básico. Se describe si el ejemplar se encuentra en buen estado, si es joven, si fue implantado recientemente o si ya está muerto. Esa clasificación permite que las cuadrillas identifiquen prioridades.