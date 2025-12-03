Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Por otra parte, cada 3 de diciembre se recuerda la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) en 2010, un foro con más de 33 países de América Latina y el Caribe que permitió la apertura del diálogo y del consenso, además de fomentar la educación y el desarrollo social. La importancia de su creación, sumado a la cantidad de países que se sumaron con los años, lo volvieron una de las efemérides más sobresalientes de la fecha. La Celac está conformada por: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mancomunidad de Dominica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.