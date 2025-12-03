Efemérides del miércoles 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, creado por las Naciones Unidas durante una Asamblea General realizada en 1992 y a través de la Resolución 47/3. Además, el lema para la conmemoración de este año será "Soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo: el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo".
Según datos publicados de la ONU, el objetivo de la efeméride es "promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural".
Por otra parte, cada 3 de diciembre se recuerda la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) en 2010, un foro con más de 33 países de América Latina y el Caribe que permitió la apertura del diálogo y del consenso, además de fomentar la educación y el desarrollo social. La importancia de su creación, sumado a la cantidad de países que se sumaron con los años, lo volvieron una de las efemérides más sobresalientes de la fecha. La Celac está conformada por: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mancomunidad de Dominica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Efemérides del 3 de diciembre
Día Panamericano del Médico
Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Día Internacional del 3D
Día Nacional del Candombe (Uruguay)
1836 – Tras dos dias de debates, las Cortes Españolas acuerdan negociar el reconocimiento de la independencia de los Nuevos Estados de la America Española.
1838 – En Argentina, Juan Pablo López, gobernador de Santa Fe, dicta un decreto, donde manda adoptar la divisa punzó como singo de la Federación.
1857 – Nace en Polonia el escritor Joseph Conrad.
1894 – Muere en las islas Samoa el novelista y ensayista Robert Louis Stevenson.
1919 – Muere el pintor Pierre Auguste Renoir.
1941 – Se estrena en los EE.UU. la película «El halcón maltés» de John Huston.
1947 – Estreno en Brodway de la obra de Tennessee Williams «Un tranvía llamado deseo», protagonizada por Marlon Brando y Jessica Tandy.
1948 – Nace Ozzy Osbourne, músico británico.
1950 – En Cleveland, EE.UU., Charles Bailly informa el descubrimiento de un mecanismo cardíaco-pulmonar para reanimar personas clínicamente muertas.
1950 – Repliegue general aliado en el marco de la guerra de Corea.
1960 – Nace Julianne Moore, actriz estadounidense.
1967 – Christian Barnard realiza el primer trasplante de corazón humano, en Capetown, Sudáfrica.
1969 – Nace Nancy Dupláa, actriz argentina.
1973 – El Pioneer 10 traspasa la órbita de Júpiter.
1984 – En Bhopal, India, una planta de productos químicos arroja material tóxico al aire causando uno de los más grandes desastres de este tipo.
1989 – Se da por terminada la "guerra fria" al finalizar en Malta la historica reunion entre los presidentes de EE.UU., George Bush, y de la URSS, Mijail Gorbachov.
1990 – El coronel Mohamed Seineldín encabeza un amotinamiento en la Escuela de Infanteria de Campo de Mayo, Argentina.
1993 – La princesa Diana de Gales anuncia su retiro de la vida pública.
2001 – En Argentina, el presidente Fernando de la Rúa impone el «corralito» (la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros).
2005 – Muere Martín Adjemián, actor argentino.
2010 – Muere Cora Sadosky, matemática y profesora argentina.
2010 – Muere José Ramos Delgado, jugador y entrenador de fútbol argentino.
2011 – Se crea la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.
2012 – En Filipinas, al menos 450 personas mueren tras el paso del tifón Bopha por ese país.
2015 – Muere Scott Weiland, músico estadounidense, compositor y vocalista.
2018 – La misión tripulada Soyuz MS-11 despega rumbo a la Estación Espacial Internacional.