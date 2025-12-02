El polémico gesto del hijo de Gustavo Costas que agita la previa de la semifinal entre Racing y Boca

La clasificación de Racing a las semifinales del Clausura dejó un video que empezó a circular a toda velocidad y que ya le pone temperatura al cruce con Boca. Gonzalo Costas, hijo de Gustavo y parte del cuerpo técnico "académico", dejó salir su costado de hincha en pleno festejo y terminó recitando un cantito contra el "Xeneize" que se volvió viral apenas terminó la tanda de penales ante Tigre.
Apenas se confirmó el pase luego del 4-2 desde los doce pasos, las tribunas estallaron y apuntaron al próximo rival, que será Boca en La Bombonera. Entre los saltos, el movimiento hacia los vestuarios y la adrenalina del momento, Gonzalo se sumó al cántico que bajaba de las plateas y fue captado por cámaras: “todos los de Boca son unos p… que para Racing nunca quieren venir”, gritó mientras acompañaba al público. Una escena que rápidamente se instaló en redes y que agregó un condimento inesperado a una serie que ya venía cargada por la historia reciente entre ambos.
El duelo del fin de semana no será uno más para Racing. Además del clásico y del peso simbólico de jugar en La Bombonera, el equipo de Costas se juega un pase a la final y, con eso, la chance de acceder directamente a la próxima Copa Libertadores, un cupo que no pudo asegurar por tabla anual. Boca, mejor clasificado, será local y espera la confirmación oficial de día y horario.
En paralelo al revuelo que generó el video de su hijo, Gustavo Costas dejó un mensaje claro sobre lo que viene. “Vamos a salir a jugar como siempre y vamos a dejar todo”, remarcó el entrenador. Y pese a las ausencias, insistió en que Racing mantendrá su postura ofensiva. “Vamos con la misma intensidad, con esas ganas y esa pasión de querer llevar a Racing allá arriba”, dijo.
El clásico ya empezó a jugarse en la previa. Y el episodio de Gonzalo terminó de encender una serie que promete ser caliente dentro y fuera del campo.