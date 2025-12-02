El polémico gesto del hijo de Gustavo Costas que agita la previa de la semifinal entre Racing y Boca

Apenas se confirmó el pase luego del 4-2 desde los doce pasos, las tribunas estallaron y apuntaron al próximo rival, que será Boca en La Bombonera. Entre los saltos, el movimiento hacia los vestuarios y la adrenalina del momento, Gonzalo se sumó al cántico que bajaba de las plateas y fue captado por cámaras: “todos los de Boca son unos p… que para Racing nunca quieren venir”, gritó mientras acompañaba al público. Una escena que rápidamente se instaló en redes y que agregó un condimento inesperado a una serie que ya venía cargada por la historia reciente entre ambos.