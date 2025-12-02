Esta noche, en "Panorama Tucumano": miradas sobre el estado de la red vial de la Provincia

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, presentaremos un informe especial sobre una trama silenciosa pero profunda: el estado de la red vial de Tucumán.
Productores que no pueden sacar su cosecha, trabajadores que no llegan a destino, alumnos que pierden días de clase, pueblos enteros que sienten que se los traga el barro. Detrás de cada pozo, hay una historia. Hablamos con quienes lo viven todos los días.
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).