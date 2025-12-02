Santoral del 3 de diciembre: la peculiar vida de San Francisco Javier, el misionero que cruzó el mundo

Un navarro que se volvió universal

Francisco de Jaso y Azpilicueta nació en 1506 en el castillo de Javier, en Navarra, y fue durante sus años de formación en París donde conoció a Ignacio de Loyola. Junto con él y un reducido grupo de estudiantes, fundó en 1534 la Compañía de Jesús, una orden que muy pronto adquirió un rol central en la enseñanza y la evangelización.