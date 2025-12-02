Secciones
Alpine confirmó la fecha en la que presentará su nuevo auto y abre el capítulo 2026 de la mano de Colapinto

En un comunicado, la escudería francesa difundió el día y la hora en que presentará el A526.

Hace 3 Hs

Con la temporada 2025 de Fórmula 1 aún pendiente de su cierre en Abu Dhabi, Alpine ya mira más allá del calendario. La escudería anunció que el 23 de enero presentará oficialmente el A526, el monoplaza con el que Franco Colapinto y Pierre Gasly afrontarán el inicio del nuevo ciclo técnico de la Fórmula 1. El lanzamiento se realizará en Barcelona, a las 17.30 (hora argentina), y será la primera aparición pública del proyecto que marca el adiós definitivo al motor Renault.

En su comunicado, el equipo adelantó que los dos pilotos, junto con los directivos y los socios principales, participarán del evento en la capital catalana. Apenas unos días después, entre el 26 y el 30 de enero, el A526 saldrá por primera vez a pista en una prueba privada en el circuito de Barcelona, donde comenzará el trabajo fino con el nuevo paquete aerodinámico y mecánico. Más tarde llegará la instancia clave: los tests oficiales de Bahréin, programados del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, antes del estreno de la temporada en Australia, el 8 de marzo.

Optimismo en Alpine por el desarrollo del motor 2026

Mientras el equipo ultima detalles para el lanzamiento, en el paddock crece la expectativa por el motor que impulsará la nueva etapa. Durante el fin de semana del GP de Qatar, el exdirector Marcin Budkowski deslizó que Mercedes sería el único fabricante que avanza sin contratiempos en el desarrollo de la unidad de potencia 2026. Un dato decisivo para Alpine, que desde el próximo año utilizará motor, caja y suspensión del equipo alemán.

Un punto de quiebre para Colapinto

Para Colapinto, que atraviesa su primera etapa en la categoría reina, el cambio llega en un momento clave. El A525 de esta temporada fue señalado como uno de los autos más débiles de la grilla, con deficiencias aerodinámicas y mecánicas que dificultaron el progreso del equipo.

La combinación del nuevo reglamento, las modificaciones técnicas previstas para 2026 y el desembarco del motor Mercedes configura un escenario mucho más alentador para el piloto argentino en su segundo año en la Fórmula 1.

Una nueva era para la F1

La temporada 2026 marcará un giro radical: autos más compactos, neumáticos más pequeños y unidades de potencia con un equilibrio 50/50 entre combustión interna y energía eléctrica. Con ese horizonte, resulta casi imposible anticipar niveles de rendimiento hasta que los autos salgan a pista.

Los primeros indicios llegarán en Barcelona, durante la prueba privada posterior al lanzamiento. Luego, en los ensayos oficiales de Bahréin, empezará a quedar claro si la alianza Alpine-Mercedes tiene el potencial para dar un salto adelante en la nueva era técnica de la Fórmula 1.

