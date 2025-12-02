Alpine confirmó la fecha en la que presentará su nuevo auto y abre el capítulo 2026 de la mano de Colapinto

En su comunicado, el equipo adelantó que los dos pilotos, junto con los directivos y los socios principales, participarán del evento en la capital catalana. Apenas unos días después, entre el 26 y el 30 de enero, el A526 saldrá por primera vez a pista en una prueba privada en el circuito de Barcelona, donde comenzará el trabajo fino con el nuevo paquete aerodinámico y mecánico. Más tarde llegará la instancia clave: los tests oficiales de Bahréin, programados del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, antes del estreno de la temporada en Australia, el 8 de marzo.