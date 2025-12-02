“Soy gay y estoy orgulloso”: la valiente declaración del tenista Mika Brunold

El suizo también planteó la necesidad de abrir el debate dentro del ámbito deportivo: “Comparto esto para dar un paso por mí, pero también porque pienso que no se habla sobre este tema lo suficiente en el deporte. Creo que, en un mundo ideal, no tendríamos que salir del clóset”, señaló antes de agradecer el apoyo de quienes lo acompañaron en su camino personal.