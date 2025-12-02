“Soy gay y estoy orgulloso”: la valiente declaración del tenista Mika Brunold

El tenista suizo, Mika Brunold, de 21 años y actualmente número 307 del ranking ATP, publicó un extenso y emotivo comunicado en sus redes sociales en el que decidió hacer pública su homosexualidad. Con un mensaje cargado de honestidad y reflexión, el jugador que compite principalmente en el circuito Challenger reveló los sentimientos que lo atravesaron durante este proceso y cuestionó la falta de naturalización de estos temas dentro del deporte profesional.
“Como jugador profesional de tenis, pasé incontables horas trabajando en mi juego, mi cuerpo y mi mentalidad… ocultarlo y fingir ser alguien que no soy nunca fue una opción. Por eso siento que es momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay”, escribió en el inicio de su carta, donde también destaca que el trayecto para llegar a esta decisión no fue sencillo.
Brunold profundizó sobre lo que implica vivir esta realidad dentro del alto rendimiento. “Ser homosexual no solo significa amar al mismo sexo, sino también afrontar cosas que muchas personas nunca tienen que pensar. El miedo de no ser aceptado, la presión de estar callado, la sensación de ser distinto. Pero crecí y estoy orgulloso de quién soy hoy”, expresó.
El suizo también planteó la necesidad de abrir el debate dentro del ámbito deportivo: “Comparto esto para dar un paso por mí, pero también porque pienso que no se habla sobre este tema lo suficiente en el deporte. Creo que, en un mundo ideal, no tendríamos que salir del clóset”, señaló antes de agradecer el apoyo de quienes lo acompañaron en su camino personal.
El posteo, acompañado por una fotografía en la cancha, generó una inmediata ola de respaldo por parte de jugadores, entrenadores y referentes del tenis suizo e internacional. Su testimonio se suma al del brasileño Joao Lucas Reis da Silva, quien en diciembre de 2024 también decidió compartir públicamente su orientación sexual.
Si bien todavía no logró títulos en su carrera, Brunold continúa afianzándose en el circuito Challenger. Este año participó con una wild card en el ATP 500 de Basilea, donde cayó en primera ronda ante el estadounidense Reilly Opelka en un ajustado partido a tres sets.