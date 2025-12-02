Prada concreta la compra de Versace en una operación millonaria y prepara su relanzamiento

El Grupo Prada oficializó la adquisición de Versace tras completar todos los pasos regulatorios y cerró una operación valuada en casi U$S1.400 millones, un movimiento con el que busca impulsar el desempeño de la histórica casa de moda milanesa y proyectar una nueva etapa de crecimiento para la firma.
En un comunicado, Prada confirmó que la transacción -equivalente a 1.250 millones de euros- quedó formalmente concluida y anunció que Lorenzo Bertelli, heredero del grupo, asumirá la presidencia ejecutiva de Versace. Esta responsabilidad se sumará a sus actuales funciones como director de marketing y jefe de sostenibilidad del conglomerado.
Bertelli adelantó que no prevé cambios ejecutivos inmediatos, aunque subrayó que Versace, pese a figurar entre las marcas más reconocidas del mundo, “rindió por debajo de su potencial” durante su paso por el grupo estadounidense Capri Holdings. Prada, por su parte, recalcó que la etiqueta fundada por Gianni y Donatella Versace tiene un “significativo potencial de crecimiento no explotado”.
La marca se encuentra en pleno proceso de renovación creativa bajo la dirección de Darío Vitale, quien presentó su primera colección en la Semana de la Moda de Milán. El diseñador, que anteriormente trabajó en Miu Miu, inició esta etapa antes de concretarse el acuerdo entre ambas compañías, consignó el diario "Ámbito".
Como parte de la integración, Prada ya comenzó a preparar su red industrial para incorporar la producción de Versace en sus plantas de fabricación en Italia. “Hacer un bolso para una marca u otra, el conocimiento es el mismo”, señaló Bertelli durante una visita a la fábrica de artículos de cuero del grupo en Scandicci.
La compañía también avanzó en inversiones para reforzar su cadena de suministro, con desembolsos destinados a nuevas plantas y ampliaciones de capacidades productivas en distintas regiones. Estos movimientos complementan el trabajo de su academia interna, que ha formado centenares de artesanos en los últimos años y continúa abriendo camino al recambio generacional en los oficios centrales del grupo.