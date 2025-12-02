Secciones
Mundo

Prada concreta la compra de Versace en una operación millonaria y prepara su relanzamiento

El grupo empresarial completa la compra del gigante de la moda por casi U$S1.400 millones y designa a Lorenzo Bertelli como presidente ejecutivo de la marca.

FOTO TOMADA DE X. FOTO TOMADA DE X.
Hace 4 Hs

El Grupo Prada oficializó la adquisición de Versace tras completar todos los pasos regulatorios y cerró una operación valuada en casi U$S1.400 millones, un movimiento con el que busca impulsar el desempeño de la histórica casa de moda milanesa y proyectar una nueva etapa de crecimiento para la firma.

En un comunicado, Prada confirmó que la transacción -equivalente a 1.250 millones de euros- quedó formalmente concluida y anunció que Lorenzo Bertelli, heredero del grupo, asumirá la presidencia ejecutiva de Versace. Esta responsabilidad se sumará a sus actuales funciones como director de marketing y jefe de sostenibilidad del conglomerado.

Bertelli adelantó que no prevé cambios ejecutivos inmediatos, aunque subrayó que Versace, pese a figurar entre las marcas más reconocidas del mundo, “rindió por debajo de su potencial” durante su paso por el grupo estadounidense Capri Holdings. Prada, por su parte, recalcó que la etiqueta fundada por Gianni y Donatella Versace tiene un “significativo potencial de crecimiento no explotado”.

La marca se encuentra en pleno proceso de renovación creativa bajo la dirección de Darío Vitale, quien presentó su primera colección en la Semana de la Moda de Milán. El diseñador, que anteriormente trabajó en Miu Miu, inició esta etapa antes de concretarse el acuerdo entre ambas compañías, consignó el diario "Ámbito". 

Como parte de la integración, Prada ya comenzó a preparar su red industrial para incorporar la producción de Versace en sus plantas de fabricación en Italia. “Hacer un bolso para una marca u otra, el conocimiento es el mismo”, señaló Bertelli durante una visita a la fábrica de artículos de cuero del grupo en Scandicci.

La compañía también avanzó en inversiones para reforzar su cadena de suministro, con desembolsos destinados a nuevas plantas y ampliaciones de capacidades productivas en distintas regiones. Estos movimientos complementan el trabajo de su academia interna, que ha formado centenares de artesanos en los últimos años y continúa abriendo camino al recambio generacional en los oficios centrales del grupo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
2

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
3

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción
5

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
6

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Más Noticias
Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

El tiempo en Tucumán: anuncian más lluvias y una temperatura agradable

El tiempo en Tucumán: anuncian más lluvias y una temperatura agradable

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades

Denuncian a tres policías por irregularidades

Comentarios