La Liga Profesional confirmó días y horarios de las semifinales del Torneo Clausura

La Liga Profesional oficializó este martes el cronograma correspondiente a las semifinales del Torneo Clausura 2025, instancia en la que se medirán Boca frente a Racing en la Bombonera y Gimnasia ante Estudiantes en el Bosque platense. Con los cuatro equipos ya clasificados, la organización definió sedes, días y horarios para una etapa que promete alto voltaje competitivo.
Según informó la LPF, los encuentros se disputarán entre domingo y lunes, respetando la localía de aquellos conjuntos que finalizaron en mejor posición durante la fase regular del campeonato. De esta manera, Boca recibirá a Racing en el primer cruce, mientras que Gimnasia hará lo propio en el clásico platense ante Estudiantes, en un estadio Juan Carmelo Zerillo que espera un marco imponente.
El organismo también recordó que, en caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, las series se resolverán con tiempo suplementario de 30 minutos. Si la paridad persiste, todo se definirá mediante una tanda de penales, siguiendo lo establecido en el artículo 111 del Reglamento General de la AFA, una instancia que ya ha sido protagonista recurrente en esta edición del torneo.
Días y horarios confirmados para las semifinales
El cruce entre Boca y Racing quedó programado para el domingo 7 de diciembre a las 19. En tanto, el lunes 8, desde las 17, Gimnasia recibirá a Estudiantes para disputar una nueva edición del clásico de La Plata, uno de los duelos más intensos del certamen. Ambos encuentros serán televisados y se espera una fuerte demanda de entradas.
Con las llaves definidas y el camino hacia la final cada vez más claro, los cuatro equipos ajustan detalles para afrontar una etapa en la que no habrá margen de error.