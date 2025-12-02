La Liga Profesional confirmó días y horarios de las semifinales del Torneo Clausura

El organismo también recordó que, en caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, las series se resolverán con tiempo suplementario de 30 minutos. Si la paridad persiste, todo se definirá mediante una tanda de penales, siguiendo lo establecido en el artículo 111 del Reglamento General de la AFA, una instancia que ya ha sido protagonista recurrente en esta edición del torneo.