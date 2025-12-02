Secciones
Verano 2025: crece la demanda para hacer la VTV y alertan que sin el trámite no se puede salir a la ruta

La proximidad de las vacaciones generó un fuerte movimiento en los centros de control. Costos, requisitos y plazos.

Hace 5 Hs

Con la llegada de las vacaciones de verano y los preparativos para salir a la ruta, uno de los requisitos clave para quienes viajan en vehículo propio vuelve a estar en el centro de la escena: la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que por estas horas tiene alta demanda. Este control, obligatorio para circular en todo el país, garantiza que los autos, motos y camionetas cumplan con los estándares mínimos de seguridad y emisiones exigidos por las autoridades.

En Tucumán, cada municipio cuenta con su propia planta de verificación, y antes de emprender cualquier viaje es fundamental conocer los puntos esenciales del trámite, especialmente en esta época donde aumentan los desplazamientos hacia distintos destinos turísticos.

1. ¿Cuánto cuesta hacer la VTV?

Segúndijeron desde la VTV Tucumán  las tarifas son uniformes en todas las plantas habilitadas. Los valores varían según el tipo de vehículo:

Automóviles: $20.000

Motos (hasta 150 cc): $7.000

Motos (entre 150 y 300 cc): $8.000

Motos (más de 300 cc): $12.000

Camionetas: $33.000

Camiones: $45.000

Transporte escolar: $30.000

Ómnibus particular / Casa rodante / Motor home: $45.000

Casa rodante / Tráiler: $20.000

Furgón ambulancia: $33.000

Taxis: $16.000

LA GACETA LA GACETA

2. ¿Qué se controla durante la verificación?

Los técnicos revisan el estado mecánico y ambiental del vehículo. Entre los puntos evaluados se encuentran:

Sistema de luces

Dirección

Frenos

Suspensión y ejes

Chasis, motor y transmisión

Paragolpes, puertas, parabrisas

Emisión de contaminantes: gases, escape, ruidos y bocina

3. ¿Qué documentación hay que presentar?

Al momento de asistir al turno otorgado, solo se requiere llevar:

Tarjeta verde del vehículo

Carnet de conducir

No es obligatorio que concurra el titular, ni presentar documentación adicional.
Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 18, y sábados de 8 a 13.

4. ¿Cada cuánto debe renovarse la VTV?

Los plazos dependen de la antigüedad del vehículo:

0 km de uso particular: primera verificación a los 3 años

Segunda y tercera verificación: cada 2 años

A partir de los 7 años: la VTV debe realizarse todos los años

5. Exenciones: ¿Quiénes no pagan la VTV en Tucumán?

La normativa prevé casos en los que el trámite es gratuito:

Vehículos oficiales: organismos públicos, municipios, fuerzas de seguridad o bomberos

Personas con discapacidad: con CUD vigente, pueden hacer una VTV gratuita anual para un vehículo a su nombre o de un familiar directo (padre, madre, cónyuge o tutor)

