Verano 2025: crece la demanda para hacer la VTV y alertan que sin el trámite no se puede salir a la ruta

Con la llegada de las vacaciones de verano y los preparativos para salir a la ruta, uno de los requisitos clave para quienes viajan en vehículo propio vuelve a estar en el centro de la escena: la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que por estas horas tiene alta demanda. Este control, obligatorio para circular en todo el país, garantiza que los autos, motos y camionetas cumplan con los estándares mínimos de seguridad y emisiones exigidos por las autoridades.