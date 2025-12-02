Verano 2025: crece la demanda para hacer la VTV y alertan que sin el trámite no se puede salir a la ruta

Con la llegada de las vacaciones de verano y los preparativos para salir a la ruta, uno de los requisitos clave para quienes viajan en vehículo propio vuelve a estar en el centro de la escena: la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que por estas horas tiene alta demanda. Este control, obligatorio para circular en todo el país, garantiza que los autos, motos y camionetas cumplan con los estándares mínimos de seguridad y emisiones exigidos por las autoridades.
En Tucumán, cada municipio cuenta con su propia planta de verificación, y antes de emprender cualquier viaje es fundamental conocer los puntos esenciales del trámite, especialmente en esta época donde aumentan los desplazamientos hacia distintos destinos turísticos.
1. ¿Cuánto cuesta hacer la VTV?
Segúndijeron desde la VTV Tucumán las tarifas son uniformes en todas las plantas habilitadas. Los valores varían según el tipo de vehículo:
Automóviles: $20.000
Motos (hasta 150 cc): $7.000
Motos (entre 150 y 300 cc): $8.000
Motos (más de 300 cc): $12.000
Camionetas: $33.000
Camiones: $45.000
Transporte escolar: $30.000
Ómnibus particular / Casa rodante / Motor home: $45.000
Casa rodante / Tráiler: $20.000
Furgón ambulancia: $33.000
Taxis: $16.000
2. ¿Qué se controla durante la verificación?
Los técnicos revisan el estado mecánico y ambiental del vehículo. Entre los puntos evaluados se encuentran:
Sistema de luces
Dirección
Frenos
Suspensión y ejes
Chasis, motor y transmisión
Paragolpes, puertas, parabrisas
Emisión de contaminantes: gases, escape, ruidos y bocina
3. ¿Qué documentación hay que presentar?
Al momento de asistir al turno otorgado, solo se requiere llevar:
Tarjeta verde del vehículo
Carnet de conducir
No es obligatorio que concurra el titular, ni presentar documentación adicional.
Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 18, y sábados de 8 a 13.
4. ¿Cada cuánto debe renovarse la VTV?
Los plazos dependen de la antigüedad del vehículo:
0 km de uso particular: primera verificación a los 3 años
Segunda y tercera verificación: cada 2 años
A partir de los 7 años: la VTV debe realizarse todos los años
5. Exenciones: ¿Quiénes no pagan la VTV en Tucumán?
La normativa prevé casos en los que el trámite es gratuito:
Vehículos oficiales: organismos públicos, municipios, fuerzas de seguridad o bomberos
Personas con discapacidad: con CUD vigente, pueden hacer una VTV gratuita anual para un vehículo a su nombre o de un familiar directo (padre, madre, cónyuge o tutor)