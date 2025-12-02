La molienda de girasol creció en octubre un 34% interanual, según Agricultura nacional

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la molienda de girasol alcanzó en octubre las 448.259 toneladas (tn), resultado que representó un crecimiento de 34% respecto del mismo mes del año pasado.
Con base en datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, la molienda de girasol creció el 138% en el mes pasado, por encima del promedio para el mismo mes en los últimos 10 años.
Asimismo, el complejo de girasol exportó en octubre 243.084 toneladas por un monto de U$S156,9 millones, lo que representó un aumento interanual de 33% en volumen y de 35% en monto. Los crecimientos se explican por el aumento de las ventas de semillas y aceite.
Los principales destinos de venta fueron: Países Bajos, India, Chile, Uruguay, Omán, Paraguay, Estados Unidos, México, Brasil y Colombia. Estos 10 destinos concentraron más del 38% del volumen total exportado.
"La cadena de girasol fortalece así su presencia en el mundo junto con un Estado que, a través de la simplificación de normas, disminución de impuestos y un fuerte proceso de apertura al mundo facilita el trabajo de productores, industrias y exportadores", argumentó Agricultura en un comunicado oficial.