Secciones
Política

ARCA actualizó el régimen de IVA para operaciones en plataformas digitales

La medida se aplica a quienes realicen operaciones de venta de cosas muebles no registrables, nuevas o usadas, así como a quienes actúen como locadores o prestadores de obras y servicios.

FOTO ILUSTRATIVA. ARCA FOTO ILUSTRATIVA. ARCA
Hace 1 Hs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), informó que actualizó los valores correspondientes al régimen especial de ingreso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a operaciones de venta de bienes y prestación de servicios realizadas a través de plataformas digitales. La Resolución General 5794/25, publicada en el Boletín Oficial, establece que los parámetros a tener en cuenta para determinar la habitualidad de un contribuyente en este tipo de operaciones serán los siguientes:

- Habitualidad mensual: 10 o más operaciones y un monto total igual o superior a $750.000.

- Habitualidad por cuatrimestre: 4 o más operaciones por mes durante el cuatrimestre, con un monto acumulado mencionado en el punto anterior (superior a $750.000).

- Para ventas de bienes usados de uso personal, no se considera habitualidad si el monto es menor a $1.500.000, previa declaración del vendedor.

Anteriormente, los montos y cantidades de operaciones que determinaban si un usuario era considerado “habitualista” habían quedado desactualizados frente al aumento de precios y la evolución del comercio digital.

Ahora,  los usuarios pasan a ser considerados “sujetos no categorizados” desde el mes siguiente a aquel en el que se verifique la habitualidad, mientras que dejarán de estar alcanzados cuando se inscriban en IVA o Monotributo, o cuando cese la habitualidad. A tal fin, las plataformas deberán asegurar obligatoriamente la identificación tributaria mediante CUIT, CUIL o CDI para todos los operadores alcanzados por el régimen, mientras que las percepciones deberán consignarse de manera clara y discriminada en las facturas.

A partir de ahora, y con el fin de facilitar la comunicación con los ciudadanos, se reemplaza la notificación enviada por DFE con el motivo y la alícuota de percepción, por la consulta disponible en el servicio con Clave Fiscal “Nuestra Parte”. La nueva resolución entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2025 y aplicará a todas las operaciones electrónicas concertadas o perfeccionadas a partir de esa fecha.

Temas ArgentinaAgencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aceleran el caso Andis: la Justicia sigue la ruta de las presuntas coimas

Aceleran el caso Andis: la Justicia sigue la ruta de las presuntas coimas

Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
2

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
3

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
5

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri
6

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Más Noticias
Esteban Bullrich dijo que quiere ser presidente y pidió terminar con los héroes de bronce

Esteban Bullrich dijo que quiere ser presidente y pidió terminar con los "héroes de bronce"

Aguinaldo en Tucumán: el cronograma de pago completo para la administración pública

Aguinaldo en Tucumán: el cronograma de pago completo para la administración pública

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

La CGT cuestiona al Gobierno y exige conocer los cambios propuestos en la reforma laboral

La CGT cuestiona al Gobierno y exige conocer los cambios propuestos en la reforma laboral

Tributos municipales: bonificación del 30% por pago anticipada anual del CISI

Tributos municipales: bonificación del 30% por pago anticipada anual del CISI

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Comentarios