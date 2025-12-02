Secciones
Renuevan la iluminación en los túneles de Córdoba y Mendoza: así será la transformación final

El Gobierno busca aumentar la seguridad, la visibilidad y la calidad de circulación en un acceso clave de la capital.

Hace 1 Hs

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público continúa con el avance del plan de modernización lumínica en los túneles de calle Córdoba y Mendoza, intervención que promete mejorar de manera sustancial la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de San Miguel de Tucumán.

Según informaron desde la cartera que conduce Marcelo Nazur, el nuevo sistema de iluminación ya se encuentra en funcionamiento en el acceso y en todo el tramo interno del túnel de calle Córdoba. La puesta en marcha de estos dispositivos optimiza significativamente la visibilidad para los miles de automovilistas que circulan a diario por la zona.

Los trabajos -ejecutados con celeridad para evitar interrupciones prolongadas en el tránsito- contemplan la modernización total del sistema lumínico. Aunque el alumbrado principal ya está operativo, el proyecto integral de recuperación del túnel transita su etapa final. 

Se espera que hoy concluyan las tareas de instalación de luminarias en la salida, junto con la iluminación de la pasarela peatonal ubicada sobre el túnel, donde se incorporarán nuevos reflectores en los accesos.

En los próximos días, la obra será completada con labores adicionales indispensables para su puesta en valor: pintura de muros y cielorrasos, y la colocación de nuevas señales preventivas que contribuirán a una circulación más segura y ordenada.

Esta intervención forma parte del programa provincial de infraestructura urbana y seguridad vial, cuyo objetivo es modernizar los puntos críticos de circulación en la provincia. La ejecución está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, encabezada por el ingeniero Jorge Chrestia.

“La renovación de la iluminación en estos túneles no es solo una mejora estética: es una acción concreta para reducir riesgos y garantizar que miles de tucumanos circulen en condiciones más seguras. La iluminación adecuada salva vidas y es una prioridad en nuestra gestión”, afirmó Nazur.

