Impulsan una tasa ambiental al metano y se desata el rechazo del gobierno de Milei y el sector rural

Tras la presentación, el gobierno de Javier Milei cuestionó duramente la iniciativa. El secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, calificó el proyecto como “tirarse un tiro en el pie” y advirtió que la ganadería es un motor central de empleo y divisas para el país. En declaraciones radiales, afirmó que la creación de “impuestos, tasas o tasitas” solo suma incertidumbre y desalienta el desarrollo del sector, al tiempo que consideró que la propuesta va a contramano de la fuerte demanda mundial de carne. A la vez, defendió el perfil ambiental del país, asegurando que Argentina es carbono neutral y está en condiciones de emitir bonos de carbono.