El negocio que no le funcionó a Lionel Messi: su inmobiliaria perdió 7,5 millones en un año

Rostower cayó por la revaluación negativa de sus activos, mientras su cadena hotelera se relanza bajo el sello Meliá.

NUEVA FACETA. El empresariado me gusta, de a poquito me voy metiendo, había declarado Messi durante el American Business Forum. NUEVA FACETA. "El empresariado me gusta, de a poquito me voy metiendo", había declarado Messi durante el American Business Forum.
Hace 15 Min

Aunque su figura deportiva trasciende cualquier frontera, los resultados empresariales no siempre acompañan. La firma inmobiliaria de Lionel Messi, denominada Rostower, cerró 2024 con una pérdida cercana a los 7,5 millones de euros, impulsada principalmente por un deterioro contable en la valuación de sus inmuebles. El retroceso representa un salto del 317% respecto del año anterior y contrastó con la estabilidad de los ingresos operativos.

Rostower centraliza desde 2013 las inversiones del jugador en el sector inmobiliario y, tras convertirse en socimi a fines de 2024, ingresó al mercado bursátil con una capitalización superior a los 223 millones de euros. El régimen fiscal especial que acompaña a este tipo de sociedades exige distribuir el 80% de sus ganancias, aunque los números negativos estuvieron vinculados a ajustes de valoración sin impacto en caja. La empresa facturó 7,1 millones por alquileres y rentas, un leve descenso interanual.

El portafolio del futbolista incluye propiedades residenciales y oficinas en Barcelona, Londres, París e Ibiza, además del Edificio Rostower en el Eixample. Pero la pieza más dinámica de la estructura son los hoteles operados por la filial Explotaciones Rosotel, que aportaron 5,7 millones en 2024. Hasta hace semanas funcionaban bajo la marca MiM, pero un reciente acuerdo trasladó su gestión a Meliá, que los integró a The Meliá Collection. Son seis establecimientos distribuidos entre Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira y Andorra, además de otro hotel en el Valle de Arán fuera de esa alianza.

Hoteles, sostenibilidad y un negocio global

Los complejos se destacan por su estilo contemporáneo, certificación ambiental LEED y una oferta gastronómica diseñada en parte por el chef Nandu Jubany, con influencias del restaurante HINCHA. La propuesta de bienestar, los espacios de hidroterapia y la segmentación entre hoteles solo para adultos y orientados a familias completan una estrategia que sostiene la expansión del grupo. Rostower forma parte de Limecu España 2010, holding que administra todas las unidades de negocio del jugador y que en 2023 facturó 109,3 millones de euros con 15,1 millones de ganancias. A esa estructura se suman contratos comerciales globales que mantienen su escala: Adidas, Apple TV, Pepsi, Lay’s y Louis Vuitton continúan siendo pilares centrales del imperio comercial de Messi.

