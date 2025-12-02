El negocio que no le funcionó a Lionel Messi: su inmobiliaria perdió 7,5 millones en un año

Hoteles, sostenibilidad y un negocio global

Los complejos se destacan por su estilo contemporáneo, certificación ambiental LEED y una oferta gastronómica diseñada en parte por el chef Nandu Jubany, con influencias del restaurante HINCHA. La propuesta de bienestar, los espacios de hidroterapia y la segmentación entre hoteles solo para adultos y orientados a familias completan una estrategia que sostiene la expansión del grupo. Rostower forma parte de Limecu España 2010, holding que administra todas las unidades de negocio del jugador y que en 2023 facturó 109,3 millones de euros con 15,1 millones de ganancias. A esa estructura se suman contratos comerciales globales que mantienen su escala: Adidas, Apple TV, Pepsi, Lay’s y Louis Vuitton continúan siendo pilares centrales del imperio comercial de Messi.