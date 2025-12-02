Recuerdos fotográficos: 1991. Cuando el “Malevo” le regaló su sombrero al “Chiche” Aráoz

“Ferreyra regaló el sombrero” se titula la fotonoticia del 29 de octubre de 1991. Se cuenta que el comisario mayor Mario Oscar “Malevo” Ferreyra había visitado al interventor federal Julio César “Chiche” Aráoz para despedirlo, pues ya dejaba el Gobierno ante la inminente asunción del gobernador electo, Ramón “Palito” Ortega. “El titular de la Brigada de Investigaciones le regaló a Aráoz el típico sombrero (Panamá ) que él utiliza, como un ‘gesto simbólico en reconocimiento a la tarea realizada’. Además le obsequió una plaqueta con el escudo de la institución y un banderín del Círculo Policial de Tucumán. El interventor, que estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Ronal Bradis Troncoso, agradeció y resaltó la tarea desempeñada por la repartición y por toda la policía de la provincia”, dice el texto.
Fue la última noticia del vínculo cercano que había tenido Ferreyra con el interventor. Luego vendría la debacle del comisario, que fue denunciado por el episodio de Laguna de Robles, ocurrido el 10 de ese mes, donde tres presuntos delincuentes fueron ejecutados, por lo cual Ferreyra y sus hombres serían condenados. Tras el escandaloso espisodio de su fuga de Tribunales en 1994, el “Malevo” cumplió su condena primero en la cárcel y luego en su casa en San Andrés bajo libertad condicional.
Su imagen de policía “justiciero” que “azotaba” delincuentes fue opacada por su pasado con la policía violenta y por sus confusos vínculos con el Comando Atila. En 2008, acusado por delitos de lesa humanidad, y cuando estaba por ser detenido por la Justicia Federal, se suicidó en su vivienda, frente a periodistas durante una transmisión televisiva.