Recuerdos fotográficos: 1991. Cuando el “Malevo” le regaló su sombrero al “Chiche” Aráoz

“Ferreyra regaló el sombrero” se titula la fotonoticia del 29 de octubre de 1991. Se cuenta que el comisario mayor Mario Oscar “Malevo” Ferreyra había visitado al interventor federal Julio César “Chiche” Aráoz para despedirlo, pues ya dejaba el Gobierno ante la inminente asunción del gobernador electo, Ramón “Palito” Ortega. “El titular de la Brigada de Investigaciones le regaló a Aráoz el típico sombrero (Panamá ) que él utiliza, como un ‘gesto simbólico en reconocimiento a la tarea realizada’. Además le obsequió una plaqueta con el escudo de la institución y un banderín del Círculo Policial de Tucumán. El interventor, que estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Ronal Bradis Troncoso, agradeció y resaltó la tarea desempeñada por la repartición y por toda la policía de la provincia”, dice el texto.