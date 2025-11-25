Quiénes pueden pedir un préstamo personal de $15 millones y cuánto cuesta con los intereses

En un escenario económico donde el financiamiento volvió a ocupar un rol clave, los préstamos personales de hasta $15.000.000 se convirtieron en una opción frecuente para quienes buscan invertir, cancelar deudas o enfrentar gastos importantes. La gran pregunta es: ¿quiénes realmente pueden acceder a un monto tan alto y cuánto termina costando?