Quiénes pueden pedir un préstamo personal de $15 millones y cuánto cuesta con los intereses

En un escenario económico donde el financiamiento volvió a ocupar un rol clave, los préstamos personales de hasta $15.000.000 se convirtieron en una opción frecuente para quienes buscan invertir, cancelar deudas o enfrentar gastos importantes. La gran pregunta es: ¿quiénes realmente pueden acceder a un monto tan alto y cuánto termina costando?
¿Quiénes pueden acceder a un préstamo de $15 millones?
Los bancos que ofrecen créditos en este nivel suelen exigir requisitos exigentes. En general, se necesita:
Ser cliente del banco y tener una cuenta activa.
Acreditar ingresos formales, ya sea en esa entidad o con documentación respaldatoria.
Contar con buen historial crediticio, sin atrasos ni deudas judicializadas.
Presentar DNI, comprobante de domicilio y comprobantes de ingresos.
Aprobar una evaluación crediticia, donde el banco define el monto máximo según la capacidad de pago.
El acceso a los $15 millones depende directamente de los ingresos: quienes demuestren mayor estabilidad y solvencia obtienen mejores chances.
¿Qué pasa con estos créditos en las provincias?
La posibilidad de tomar préstamos de este monto varía según qué bancos operan en cada región. Las entidades privadas con mayor presencia suelen ofrecer líneas de crédito elevadas, mientras que otros bancos permiten solicitarlos siempre que la persona ya sea cliente y cumpla los requisitos de ingresos y solvencia.
Si bien no hay cifras públicas sobre cuántas personas toman créditos tan altos, se observa un aumento en la demanda debido a la necesidad de financiar consumo, refacciones, inversiones o reorganizar deudas.
¿Cuánto cuestan estos créditos? Las tasas hoy
Las tasas de interés para un préstamo de $15 millones suelen ser elevadas. En promedio, los bancos aplican:
TNA (Tasa Nominal Anual): entre 70% y 90%.
TEA (Tasa Efectiva Anual): entre 105% y más de 140%.
CFTEA: suele superar el 130%.
Con estos valores, el costo total del crédito puede duplicar o incluso superar ampliamente el monto solicitado.
¿Cuánto sería la cuota mensual?
A modo de referencia, se calcula la cuota usando una TNA del 80%, equivalente a una tasa mensual aproximada de 6,66%.
Para un préstamo de $15.000.000, las cuotas quedarían así:
PlazoCuota mensual aproximada
2 años (24 cuotas)$1.269.803
3 años (36 cuotas)$1.108.575
4 años (48 cuotas)$1.047.281
A mayor plazo, la cuota baja, pero el costo total final es más alto.
¿Cómo se solicita un préstamo de este monto?
El trámite es relativamente simple y suele hacerse por:
App o homebanking, para precalificar el monto disponible.
Sucursal, para presentar documentación.
Evaluación crediticia, donde el banco analiza ingresos y deudas.
Aprobación y acreditación, si la capacidad de pago es suficiente.
¿Conviene pedir un crédito de $15 millones?
La conveniencia depende completamente de la situación financiera de cada persona. Antes de tomarlo, conviene evaluar:
Si el proyecto o necesidad justifica el alto costo financiero.
Si la cuota mensual es sostenible durante todo el plazo.
Si existen alternativas más baratas (préstamos prendarios, hipotecarios, acuerdos especiales, etc.).
Comparar tasas y condiciones entre bancos.
Los préstamos personales grandes pueden ser herramientas útiles, pero requieren planificación y análisis, especialmente en un contexto de tasas elevadas.